L'Irlanda vuole rispedire i migranti nel Regno Unito

L'Irlanda vuole spedire i migranti illegali nel Regno Unito. Lo ha annunciato la ministra della Giustizia di Dublino, Helen McEntee, alla vigilia dell'incontro con il ministro britannico degli Interni, James Cleverly.

Il governo irlandese sostiene che Londra non fa abbastanza per fermare le rotte di clandestini verso il suo territorio: secondo McEntee, almeno l'80% dei richiedenti asilo entrati nel Paese provengono dal Regno Unito attraverso il confine terrestre con l'Irlanda del Nord.

La ministra presenterà delle proposte "per modificare la legge esistente riguardante la designazione di 'Paesi terzi' sicuri e consentire il ritorno nel Regno Unito dei richiedenti protezione internazionale inammissibili", ha detto un portavoce dell'esecutivo di Dublino. Tuttavia, la strada verso questa decisione è stata segnata da ostacoli. Già nel recente passato, l'Irlanda aveva designato il Regno Unito come Paese sicuro, ma il mese scorso l'Alta corte irlandese ha stabilito che ciò viola il diritto dell'Unione europea.

Il governo, però, non intende arrendersi. Londra, per il momento, non ha sollevato obiezioni, mentre il premier britannico Rishi Sunak ha fatto intendere che gli eventuali migranti che saranno rimpatriati dall'Irlanda potrebbero a loro volta finire sugli aerei diretti in Ruanda. Nei giorni scorsi, il parlamento britannico ha infatti dato il via libera all'accordo con il Paese africano, che dovrebbe accogliere un numero imprecisato di migranti clandestini dal Regno Unito in cambio di un finanziamento di 420 milioni di euro.