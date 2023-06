Intelligenza artificiale e stage pagati: cosa succederà al Parlamento europeo

La diretta con gli eurodeputati sui temi caldi in agenda per la plenaria della prossima settimana

Le nuove regole Ue sull'intelligenza artificiale, quelle sulla promozione della produzione delle batterie in Europa. E poi ancora: la proposta per rendere obbligatorio il pagamento dei tirocinanti, la sicurezza alimentare e l'attacco alla diga in Ucraina. Sono alcuni dei temi al centro della prossima plenaria del Parlamento europeo. Ne discutiamo in diretta con gli eurodeputati: