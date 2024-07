In Svezia i nonni potranno essere pagati per prendersi cura dei nipoti

Il primo luglio la Svezia ha varato una nuova legge che consente ai nonni di subentrare ai neo genitori, usufruendo di un congedo parentale retribuito mentre si prendono cura dei nipoti. La procedura, considerata da molti "rivoluzionaria", può avvenire per un massimo di tre mesi, a seconda delle situazioni, a partire dal primo anno di vita del bambino. La norma arriva dopo che il parlamento svedese, il Riksdag da 349 seggi, ha approvato lo scorso dicembre la proposta del governo sul trasferimento dell'indennità parentale.

La svolta avviene 50 anni dopo che il Paese scandinavo è diventato il primo al mondo a introdurre il congedo parentale retribuito per i padri e non solo per le madri. In base alla nuova legge, i genitori possono trasferire parte del loro congedo parentale ai nonni. Secondo le stime della Social Insurance Agency, un'agenzia governativa che amministra il sistema di assicurazione sociale, una coppia può trasferire un massimo di 45 giorni ai nonni, mentre un genitore single può trasferire fino 90 giorni.

La Svezia, un Paese di 10 milioni di abitanti, è noto nel mondo per il suo sistema di previdenza sociale finanziato dai contribuenti, grazie al quale ha costruito nel corso delle generazioni una società in cui i cittadini vengono accuditi dalla nascita alla tomba. Uomini e donne godono del diritto ad essere completamente assenti dal lavoro quando nasce un figlio. L'indennità parentale viene erogata per 480 giorni, ovvero circa 16 mesi, per figlio. Di questi, la compensazione per 390 giorni è calcolata in base al reddito completo di una persona, mentre per i restanti 90 giorni, le persone ricevono un importo fisso di 180 corone (circa 16 euro) al giorno.