In Croazia verso un governo con l'estrema destra accusata di negare i crimini di guerra

In Croazia si prepara ad andare al governo, seppur come partner di minoranza, un partito di estrema destra finito più volte al cento delle polemiche per accuse di negazione di crimini di guerra all'uso di canti dell'era nazista. L' Unione Democratica Croata (Hdz), del premier uscente Andrej Plenkovic, ha accettato di formare una coalizione con il Movimento per la Patria (Dp), emerso come kingmaker dopo il voto dello scorso 17 aprile.

Ci sono volute tre settimane di negoziati perché L'Hdz, che in Europa fa parte del gruppo dei popolari, e che ha ottenuto 61 seggi nell'assemblea dei 151 seggi, si accordasse per una coalizione di governo con il Dp, che ha ottenuto 14 seggi. Il partito aveva dichiarato che non avrebbe aderito a nessun governo che includesse il partito della minoranza serba Sdss, ex di Hdz, o il partito verde di sinistra Mozemo. Plenkovic ha accettato queste condizioni, nonostante l'Sdss fosse tradizionalmente un alleato ddel premier uscente e annoverasse tra le sue fila un vice primo ministro. Ma Plenkovic ha ribadito che "l'orientamento della Croazia e il suo carattere inclusivo non cambieranno". "Sono qui. Abbiamo fatto enormi progressi in termini di riconciliazione e dialogo, in particolare con la minoranza serba", ha dichiarato. Le relazioni con la minoranza serba sono rimaste delicate sin dalla guerra d'indipendenza.

La nuova coalizione ha 75 deputati ma ha bisogno di 76 voti per ottenere a fiducia del Parlamento. Plenkovic ha dichiarato che si aspetta di mantenere il sostegno dei partiti che rappresentano le minoranze nazionali e che sono stati alleati dell'Hdz nei mandati precedenti. Plenkovic, sarà primo ministro per un terzo mandato se la nuova coalizione otterrà l'ok. Il leader del Movimento per la Patria, Ivan Penava, ha detto che il suo partito sarà a capo del ministero dell'Agricoltura, di un nuovo ministero della Demografia e di parte del ministero dell'Economia.

Il Dp, partito anti-immigrati, si è presentato alle elezioni con una piattaforma di difesa dei valori familiari tradizionali e contro l'ingresso del partito serbo di minoranza in qualsiasi coalizione futura. Il Movimento per la Patria è stato fondato dal cantante nazionalista Miroslav Škoro nel 2020 per fornire un'alternativa più patriottica e di estrema destra all'Hdz, probabilmente il partito più potente della Croazia, che ha subito una profonda ristrutturazione sotto Plenković. Il principale sostegno alla formazione di estrema destra proviene dalla Croazia orientale, dalla regione della Slavonia e dalla città di Vukovar, luoghi fortemente colpiti dalla guerra d'indipendenza croata del 1991-1995.