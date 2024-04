"Salis una criminale, ma se eletta sarà libera": la sentenza preventiva della deputata di Orbán

Il caso Salis sbarca a Strasburgo. Durante l'ultima plenaria del Parlamento europeo, un'eurodeputata di Fidesz, il partito ultranazionalista del premier ungherese Viktor Orbán, si è lasciata andare a commenti caustici circa la possibilità che Ilaria Salis possa correre come candidata alle europee di giugno per l'Alleanza verdi e sinistra (Avs).

La maestra 39enne di Monza è detenuta dal febbraio 2023 nelle carceri di Budapest, accusata di aver aggredito due uomini, provocando loro delle lesioni, durante una manifestazione neo-nazista nella capitale magiara. Le prognosi per i contusi (che pare non abbiano nemmeno sporto denuncia) sarebbero di pochi giorni, mentre il processo che sta complicando i rapporti diplomatici tra Italia e Ungheria potrebbe concludersi con una condanna di 24 anni per la giovane donna.

"Se Ilaria Salis a luglio dovesse sedere all'Eurocamera, non sarebbe un problema, d'altronde in quest'aula non sarebbe la prima criminale", ha dichiarato ai giornalisti (parlando in italiano) la parlamentare Eniko Gyori, ex-ambasciatrice ungherese a Roma ed eletta a Strasburgo nelle liste di Fidesz. Aggiungendo poi che "il fatto che i Verdi abbiano deciso di candidarla per noi risulta comunque inconcepibile": "Da una donna detenuta per aver aggredito delle persone per strada a diventare una candidata ufficiale alle elezioni" il passo sarebbe eccessivamente corto, secondo Gyori, per la quale sarebbe sufficiente "lamentarsi delle condizioni carcerarie ungheresi inumane e il fatto di essere portati in tribunale con le catene ai piedi" per ottenere un posto da (probabile) capolista nelle liste elettorali. Quanto alle suddette condizioni carcerarie, la parlamentare ha suggerito che i ceppi ai polsi di Salis erano evidentemente commisurati alla gravità del reato che le viene imputato.

A Strasburgo era presente anche il padre di Ilaria, Roberto Salis, il quale ha sottolineato che "mia figlia è imputata, non è condannata", e che "se qualcuno definisce mia figlia una criminale non fa che comprovare quanto stiamo dicendo e quanto abbiamo scritto nella mozione che presenteremo in Aula". Nel pomeriggio di mercoledì è infatti previsto un voto dell'Eurocamera sulla situazione dello Stato di diritto in Ungheria, sulla quale gli eurodeputati chiedono da tempo interventi più seri da parte dell'Ue. Lo scorso marzo, hanno avviato una causa legale contro la Commissione di Ursula von der Leyen per lo scongelamento di oltre 10 miliardi di euro in fondi europei verso Budapest, proprio a causa delle preoccupazioni riguardo alla democrazia nel Paese.

L'aggressione per la quale è imputata Salis è avvenuta il 10 febbraio 2023 alla vigilia delle manifestazioni per il cosiddetto Giorno dell'onore a Budapest: una celebrazione per commemorare il tentativo, nel febbraio 1945, da parte dei nazisti e dei collaborazionisti ungheresi di forzare l'assedio con cui i sovietici stavano cingendo la capitale magiara, all'interno della quale erano rimasti intrappolati. Dai tardi anni Novanta, questo raduno è l'appuntamento per un numero sempre crescente di militanti dell'estrema destra europea.

Incalzata sui risvolti politici della vicenda giudiziaria di Salis, Gyori ha descritto il caso mediatico come una strumentalizzazione della sinistra "per attaccare il governo Meloni"."Da noi la politica e la giustizia sono separate", ha ribadito, "e vedo che lo sono anche per il governo Meloni. Io apprezzo molto che il governo Meloni rispetti l'indipendenza della giustizia, non importa in quale Paese si svolga un processo". Meloni presiede il partito dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), nel quale si vocifera da tempo che Fidesz voglia entrare. Per il momento i meloniani smentiscono, ma le carte verranno scoperte solo dopo il voto di giugno.

"Mia figlia è sottoposta a una carcerazione dura da 14 mesi e ha la possibilità di parlare 70 minuti alla settimana con soltanto tre numeri abilitati, per cui è estremamente difficoltoso dialogare con mia figlia", ha proseguito il padre di Salis. E ha aggiunto che la giovane donna "non ha piena contezza di quello che avviene nel territorio italiano e nella politica italiana. E deve prendere comunque delle decisioni per lei molto importanti". "Io questa non la considero una campagna elettorale", ha poi risposto ai cronisti che lo interrogavano circa il gruppo parlamentare che potrebbe ospitare la figlia se eletta a Strasburgo (cioè uno i Verdi oppure la Sinistra): "In questo momento io sono il papà di Ilaria e sono qui per difendere i diritti di mia figlia", ha evidenziato.