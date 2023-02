Il Premio Sakharov del Parlamento europeo al coraggioso popolo ucraino

L’ufficio del Parlamento europeo a Milano, in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea, il Consolato generale ucraino a Milano, Linkiesta e la sua sezione in lingua ucraina Slava Evropi, promuove un'iniziativa per ricordare l'assegnazione del Premio Sakharov per la libertà di pensiero 2022 al coraggioso popolo dell'Ucraina rappresentato dal suo presidente, dai leader eletti e dalla società civile.