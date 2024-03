Deepfake e "allucinazioni" mettono a rischio le elezioni europee: l'allarme di Bruxelles

Bruxelles teme che l'intelligenza artificiale possa condizionare, e non di poco, le prossime elezioni europee di giugno. E per questo, ha inviato una serie di richieste a otto piattaforme, da Google a TikTok, affinché prendano adeguate contromisure per prevenire la diffusioni di falsi.

La Commissione chiede ai giganti dei social (ci sono anche Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube e X) e dei motori di ricerca (Google Search e Bing) di fornire maggiori informazioni sulle misure di mitigazione dei rischi legati all'IA generativa. Nel mirino ci sono i deepfake, ossia video e audio che riescono a riprodurre personaggi reali mentre compiono azioni o rilasciano dichiarazioni mai fatte nella realtà. Ma Bruxelles è preoccupata anche dalla manipolazione automatizzata dei servizi e dalle cosiddette "allucinazioni", ossia la produzione di contenuti errati da parte dei chatbot come ChatGpt su richiesta degli utenti.

L'Europa ha già imposto ai giganti del settore di introdurre un’etichettatura speciale dei deepfake, in modo da renderli riconoscibili. Ma questa misura scatterà solo il prossimo anno, mentre le elezioni europee si terranno a inizio giugno. Da qui la decisione di mettere pressione a social media e motori di ricerca. Dalla sua, l'Ue può contare sul Dsa, la legge entrata in vigore da pochi mesi che prevede multe salate a chi diffonde contenuti illegali e ritenuti dannosi. Tra questi, è il messaggio di Bruxelles, rientreranno anche deepfake e allucinazioni.