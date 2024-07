I 5 Stelle in The Left, ma per 6 mesi sarà una 'prova': "Avremo più agibilità politica"

Il gruppo The Left, che rappresenta la sinistra radicale, ha deciso di accogliere il Movimento 5 Stelle. L'accordo sull'adesione è stato fatto in tempi record, e per questo è stato concordato un periodo di sei mesi con uno status di "osservatore reciproco". Si tratterà insomma di un periodo di prova, in cui si vedrà se la collaborazione è possibile o ci sono differenze di vedute.

"Abbiamo centrato il nostro primo obiettivo politico che era quello di far parte di un gruppo progressista che sappia valorizzare i punti del programma con il quale ci siamo presentati alle elezioni europee", ha rivendicato il capodelegazione Pasquale Tridico, spiegando che a differenza dei Non iscritti "con un gruppo al Parlamento europeo potremo avere una piena agibilità politica. Questo comporta che potremo seguire in tutte le sue fasi l'iter di approvazione delle leggi europee, contribuendone alla stesura. Potremo inoltre presentare emendamenti ai testi anche in plenaria, negoziare e scrivere risoluzioni, fare i coordinatori delle Commissioni parlamentari e difendere così i cittadini in modo più incisivo".

"Questa decisione è stata presa in accordo con i nostri amici italiani di Sinistra Italiana e abbiamo fatto in modo che il M5s si allineasse alla nostra posizione politica", ha spiegato la presidente di The Left, la francese Manon Aubry di La France Insoumise. "The Left è il gruppo che rappresenta l'antifascismo, lotta per i diritti dei lavoratori, persegue un'azione ambiziosa per il clima e si oppone all'austerità", ha aggiunto, ricordando che "siamo l'opposizione primaria alla coalizione di von der Leyen e fungiamo da baluardo contro l'estrema destra e le sue idee razziste e sessiste".

"Il periodo di confronto reciproco servirà a mettere a punto le future sfide dell’agenda politica europea, a partire dal no alla nomina di Ursula Von dar Leyen a presidente della Commissione europea. La nostra battaglia per un’Europa più giusta, più sociale e soprattutto scevra da guerre e conflitti inizia adesso”, ha promesso Tridico.