"Una guerra in Europa non è impossibile": l'avvertimento di von der Leyen

Una guerra in Europa forse "non è imminente", ma "non è impossibile". L'avvertimento arriva dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il riferimento è al rischio, sollevato da diversi analisti e vertici militari europei, di un attacco da parte della Russia di Vladimir Putin direttamente all'Ue.

Von der Leyen sembra aver preso sul serio questi allarmi, e sta impostando sul potenziamento dell'industria europea della difesa gli ultimi mesi del suo mandato (e il programma elettorale per la riconferma alla presidente dell'esecutivo Ue). Nel corso di un intervento alla plenaria del Parlamento a Strasburgo, la leader tedesca ha delineato i contorni della sua strategia.

"I rischi di una guerra non dovrebbero essere esagerati, ma bisogna prepararsi. E tutto ciò inizia con l'urgente necessità di ricostruire, rifornire e modernizzare le forze armate degli Stati membri", ha premesso. "L'Europa dovrebbe sforzarsi di sviluppare e produrre la prossima generazione di capacità operative vincenti. E di garantire che disponga della quantità sufficiente di materiale e della superiorità tecnologica di cui potremmo aver bisogno in futuro. Il che significa potenziare la nostra capacità industriale della difesa nei prossimi cinque anni", ha aggiunto.

Al centro di tutto della strategia sulla difesa a cui sta lavorando la presidente della Commissione "deve esserci un semplice principio: l'Europa deve spendere di più, spendere meglio, spendere in modo europeo". Uno degli obiettivi centrali in tal senso "sarà quello di dare priorità agli appalti congiunti nel settore della difesa. Proprio come abbiamo fatto con vaccini o con il gas naturale", ha spiegato.

Dove trovare le risorse? Il Ppe, per voce della vicepresidente del gruppo parlamentare Rasa Jukneviciene, ha avanzato l'idea di fissare un target di spesa pari allo 0,25% del Pil di ogni Stato membro solo per comprare le armi da inviare all'Ucraina. L'Estonia ha proposto di creare un fondo europeo alimentato con gli eurobond, un po' come fatto con il piano per la ripresa post pandemia. Ma tra i 27 Paesi Ue il progetto di una maggiore centralizzazione degli acquisti di armi non convince tutti: l'Italia, per esempio, è d'accordo, mentre la Germania ha già espresso non poche riserve. Inoltre, c'è chi teme che in questo modo venga indebolita la Nato. A tal proposito von der Leyen ha assicurato che "la sovranità europea renderà più forti i nostri partenariati. Non influirà mai sull'importanza e la necessità della nostra alleanza della Nato. Anzi, un'Europa più sovrana, in particolare in materia di difesa, è fondamentale per il rafforzamento della Nato", ha concluso.