Le Pen perde pezzi in Europa: anche i portoghesi di Chega scelgono Orban

Fra pochi giorni, Marine Le Pen potrebbe portare il suo Rassemblement national (Rn) al governo della Francia. Ma in Europa, il gruppo sovranista di cui è leader rischia di scomparire: dopo l'annunciato addio degli austriaci dell'Fpo, anche i portoghesi di Chega sono pronti ad abbandonare Identità e democrazia (Id) attratti, come l'Fpo, dalle sirene del nuovo gruppo "Patrioti d'Europa" che il premier ungherese Viktor Orban sta costruendo.

Con queste defezioni, Id avrebbe una cinquantina di deputati provenienti da 7 Paesi Ue: si tratta della soglia minima per poter formare un guppo al Parlamento europeo. Se uno solo dei partiti della coalizione dovesse andare via nei prossimi giorni, i sovranisti non avrebbero più un gruppo. Un'eventualità non così remota.

La Lega, che attualmente è la seconda forza dell'alleanza dopo i francesi di Rn (che rappresentano il 60% dei deputati di Id), ha speso parole di elogio per l'iniziativa di Orban: "I Patrioti? È il progetto più interessante per l'alternativa in Europa. E il suo catalizzatore è l'insoddisfazione per un sistema che non funziona. E non cambia", ha detto al Corriere della Sera il leghista Marco Zanni, l'uomo di Matteo Salvini in Europa. Zanni per ora non scioglie le riserve su potenziale passaggio ai Patrioti, così come non ha fatto del resto Le Pen.