Non solo Ilaria Salis, anche un altro eurodeputato è stato eletto pur stando in carcere

Ilaria Salis non è l'unica eurodeputata eletta mentre si trova in uno stato di detenzione. C'è un altro eletto alle Europee del 9 giugno con guai giudiziari ed è Dhionisios Alfred Beleri, noto come Fredi Beleris, un cittadino greco agli arresti in Albania. In entrambi i casi sono state sollevate critiche e dubbi rispetto allo stato di diritto, rispettivamente di Ungheria e Albania, anche se la natura dei due protagonisti resta profondamente differente.

Chi è l'eurodeputato Fredi Beleris

Beleri è stato candidato dal partito greco di centrodestra Nuova Democrazia, e dovrebbe arrivare ben presto a Bruxelles, dopo essere stato condannato per compravendita di voti. Beleri, che detiene sia la cittadinanza greca che quella albanese, nel maggio 2023 era il candidato del partito di opposizione albanese alle elezioni del sindaco a Himara, una città nel sud dell'Albania dove è presente una vasta popolazione di etnia greca. È stato arrestato due giorni prima delle votazioni per aver presumibilmente offerto 40mila lek albanesi (circa 395 euro) per comprare otto voti. "Si tratta di un arresto politico. Non c'è alcuna prova di alcun crimine", ha dichiarato a Euronews Marin Suli, segretario generale del partito albanese a cui aderisce Beleri.

"Lo stato di diritto non esiste, è lo stato di Rama", ha aggiunto Suli, riferendosi al primo ministro socialista albanese. La liberazione di Beleri non avverrà in maniera automatica, dato che l'Albania non è uno Stato membro dell'Unione europea, come invece nel caso dell'Ungheria, dove Salis si trova attualmente ai domiciliari. Il politico greco spera di poter iniziare a partecipare alle sedute a Strasburgo dopo la scadenza della sua condanna, che dovrebbe cadere a settembre dopo due anni di detenzione. Oltre a negare le accuse, Beleri ha presentato ricorso ed è deciso a trascinare il caso fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo se necessario.

Scontro tra Atene e Tirana

Il caso di Beleri ha fatto scoppiare tensioni politiche di vasta portata. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis aveva minacciato di bloccare i colloqui dell'Albania per l'adesione all'Ue fino a quando la questione non fosse stata risolta. Poi è arrivata la mossa di candidarlo alle Europee nella lista del partito Nuova Democrazia. Dopo aver saputo dei risultati positivi della notte del 9 giugno, è apparso un post sulla pagina Facebook di Beleri, in cui il neo-deputato ha salutato la sua vittoria come parte "dei valori europei". "La luce vince sempre sulle tenebre. La forza della democrazia può spazzare via ogni colpo di stato", ha detto. "Lavorerò duro per essere utile al mio partito, a Nuova Democrazia e soprattutto alla nostra Patria".

Imputazioni precedenti

Il nuovo eurodeputato è considerato una figura controversa in Albania. Nel 1994 è stato indagato per un presunto coinvolgimento in un attacco in cui due ufficiali dell'esercito albanese sono stati uccisi, ma non sono state trovate prove a sostegno delle accuse. Un anno dopo, nel 1995, fu arrestato e condannato in Grecia per il possesso illegale di armi al confine greco-albanese. Una parte della popolazione greca lo vede come una vittima di persecuzioni politiche e un difensore dei diritti di proprietà dei greci presenti a Himara, dove Atene spera di costruire località turistiche di lusso. "Se vogliamo davvero capire cosa sta succedendo oggi nella regione, dobbiamo guardare in modo imparziale e senza passione nazionale per ciò che è realmente accaduto a Himara nell’ultimo secolo e in particolare dopo la fine della Guerra Fredda. Himara divenne un campo di battaglia per il nazionalismo greco e albanese. E oggi stiamo pagando il prezzo per questo”, ha dichiarato alla tv tedesca DW il politologo greco Dimitris Christopoulos.

In cosa consiste l'immunità degli eurodeputati

Le norme dell'Ue relativi all'immunità degli eurodeputati hanno lo scopo di proteggere gli eletti dalla persecuzione politica. Questo non significa però che queste persone diventano totalmente immuni dalla giustizia. La detenzione è ammessa se gli eletti vengono colti in flagranza di reato, come è accaduto nel caso dell'ex vicepresidente del Parlamento Ue Eva Kaili, accusata dalle autorità belghe per ilo scandalo del Qatargate, anche se l'ex eurodeputata greca ha negato ogni illecito. Il Parlamento può anche accettare di revocare l'immunità di un singolo deputato, come è avvenuto nel caso del greco Ioannis Lagos, dopo che il suo partito di estrema destra Alba Dorata è stato giudicato un'organizzazione criminale. Tecnicamente, i deputati possono mantenere la loro carica anche dopo una condanna o una carcerazione, ma svolgere il lavoro da legislatore non è sempre facile. Dopo le elezioni, Beleri ha partecipato in videoconferenza al primo incontro degli eurodeputati di Nuova Democrazia, ma solo dopo aver ottenuto un permesso speciale dalle autorità anticorruzione albanesi.