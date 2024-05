Francia, Ungheria e Slovacchia 'all'incoronazione dello zar', è polemica

Vladimir Putin ha prestato giuramento per il suo quinto mandato da presidente della Russia, che lo vedrà restare al potere per altri sei anni. Lo 'zar' russo, al potere come presidente o primo ministro dal 1999, inizia il suo nuovo mandato più di due anni dopo aver iniziato l'invasione dell'Ucraina, dove le forze russe hanno ripreso di nuovo l'iniziativa dopo una serie di rovesci e stanno cercando di avanzare ulteriormente nella parte orientale della nazione.

La cerimonia è stata boicottata da Usa e Ue e dalla gran parte dei Paesi occidentali, ma non da tutti. Oltre a Ungheria e Slovacchia, i due governi più vicini a Mosca dell'Unione europea, anche la Francia ha deciso di far partecipare il suo ambasciatore all'evento, sfidando le critiche dei vertici comunitari. "Il mio consiglio agli Stati membri dell'Ue è stato di non partecipare" alla cerimonia ma "ogni Stato membro è pienamente sovrano nel decidere di andare o non andare", ha detto l'Alto Rappresentante Josep Borrell, a margine del Consiglio Esteri Sviluppo a Bruxelles. "Penso che sia la cosa giusta da fare. Putin è ricercato dalla Corte Penale Internazionale", ha ricordato Borrell. La vittoria schiacciante dell'87% di Putin alle elezioni presidenziali è stata criticata dalla maggior parte degli osservatori internazionali e definita truccata dall'opposizione e dai gruppi per i diritti.

"Abbiamo criticato come tutti le condizioni in cui Putin è stato rieletto qualche mese fa ma è il capo di Stato e non lo abbiamo deciso noi", ha dichiarato a Sky Tg24 Martin Briens, ambasciatore francese in Italia, nello spiegare la decisione di Parigi di attendere alla cerimonia. "Non possiamo fare un cambio di regime, non possiamo intervenire su questo in Russia. Dunque la conclusione logica è che il nostro ambasciatore parteciperà", ha aggiunto precisando: "Questo però non significa in alcun modo che noi siamo meno critici rispetto a quello che è successo con l'aggressione in Ucraina. Anzi, è il contrario".

Proprio il presidente francese, Emmanuel Macron, sta da tempo parlando apertamente della possibilità di inviare truppe francesi in Ucraina, per combattere a fianco di quelle di Kiev. A 71 anni, Putin domina il panorama politico interno. Sul palcoscenico internazionale, è impegnato in un confronto con i Paesi occidentali che accusa di usare l'Ucraina come veicolo per cercare di sconfiggere e smembrare la Russia. Dopo aver prestato giuramento, Putin ha dichiarato all'élite politica russa che non intende chiudere il dialogo con l'Occidente, ma che quest'ultimo avrebbe dovuto fare la propria scelta su come impegnarsi con il suo Paese. Ha detto che anche i colloqui sulla stabilità nucleare strategica con l'Occidente sono possibili, ma solo a parità di condizioni. "Siamo un popolo unito e grande e insieme supereremo tutti gli ostacoli, daremo vita a tutto ciò che abbiamo pianificato. Insieme saremo vittoriosi", ha detto Putin.