Niente tablet e tv prima dei 3 anni, la Francia pensa di vietarli

I bambini piccoli, fino a tre anni, non dovrebbero mai stare davanti a uno schermo, e quelli dai tre fino agli 11 dovrebbero limitare fortemente l'utilizzo di tablet e telefonini. Questo perché queste tecnologie sono pericolose per la loro salute e il loro sviluppo. Per questo la Francia sta pensando di imporre un divieto per legge.

La proposta è arrivata da un rapporto di esperti commissionato dall'esecutivo francese e consegnato oggi (martedì 30 aprile) al presidente Emmanuel Macron. Il rapporto del comitato composto da dieci membri ha messo in guardia dalla "realtà dell'iperconnessione dei bambini" e dalle "conseguenze per la loro salute, il loro sviluppo, il loro futuro", ma anche per il futuro della "nostra società, della nostra civiltà".

Come riportato dal quotidiano francese Le Monde, il gruppo di esperti si è concentrato su quattro aree principali: valutare l'impatto degli schermi sulla salute, valutare l'efficacia delle attuali regolamentazioni, sviluppare una strategia di regolamentazione e proporre strumenti adatti a tutte le età. Le conclusioni del rapporto hanno sottolineato che in realtà gli schermi non sono direttamente responsabili dei disturbi neuro-sviluppo, ma hanno sottolineato la necessità di vigilanza "evitare l'amplificazione dei sintomi". In particolare, si è evidenziata la nocività dei social media, "fattore di rischio" per depressione o ansia, soprattutto per bambini con vulnerabilità preesistenti. Inoltre, ritengono "allarmante" il livello di esposizione dei bambini a contenuti pornografici e violenti.

"Siamo rimasti scossi da ciò che abbiamo visto", ha dichiarato Amine Benyamina, professoressa di psichiatria e copresidente del comitato di esperti, in un'intervista a Ouest-France. La studiosa ha puntato il dito contro i produttori di contenuti online, denunciando le "strategie utilizzate per catturare l'attenzione dei bambini" e ai "pregiudizi cognitivi utilizzati per rinchiudere i bambini sui loro schermi, controllarli, reimpegnarli e monetizzarli". "È un'economia di cattura. I genitori sono praticamente fuori dal quadro, di fronte a un mercato che si è imposto alla società", ha aggiunto.

Per affrontare questa sfida, il rapporto raccomanda di vietare del tutto l'uso degli schermi per i bambini sotto i 3 anni e di fornire un accesso "fortemente limitato" tra i 3 e i 6 anni, con contenuti educativi e supervisione da parte degli adulti. Gli esperti hanno anche proposto di "limitare quanto più possibile" l'uso di telefoni cellulari e televisori nelle strutture per l'infanzia e nelle scuole materne, oltre a fornire linee guida per l'uso dei telefoni cellulari in base all'età.

La commissione raccomanda inoltre che i telefoni cellulari siano consentiti solo a partire dall'età di 11 anni, con un telefono senza accesso a Internet fino all'età di 13 anni. A partire dai 13 anni, propone di dare ai bambini uno smartphone senza accesso ai social network, per poi aprire l'accesso, a partire dai 15 anni, solo ai network "etici".

Anche il primo ministro Gabriel Attal ha espresso la sua ambizione di "regolare l'uso degli schermi" auspicando l'applicazione della proposta di legge, approvata dal parlamento nell'estate del 2023, che fissa la maggiore età digitale a 15 anni. La discussione è stata ulteriormente alimentata dalla proposta della ministra dell'Educazione nazionale, Nicole Belloubet, di implementare una "pausa digitale" nelle scuole per "evitare ad ogni costo la circolazione dei telefoni cellulari".