I Républicains frenano la svolta radicale, cacciato il leader che voleva allearsi con Le Pen

È ormai un vero e proprio melodramma quello in corso del Les Républicains francesi, dopo l'annuncio da parte del leader Éric Ciotti di un'alleanza elettorale con il Rassemblement national di Marine Le Pen e Jordan Bardella alle prossime elezioni anticipate. Il presidente, e autore del patto, è stato vittima di una vera e propria sollevazione popolare dei membri della formazione politica di centrodestra ed espulso con un voto unanime dell'ufficio politico del partito. Una scelta che Ciotti non ha accettato, rispondendo che "resterà" presidente dei Repubblicani e contestando la validità della sanzione inflitta. "La riunione organizzata questo pomeriggio si è svolta in palese violazione del nostro statuto. Nessuna delle decisioni prese in questa riunione ha conseguenze legali. Può avere conseguenze penali", ha scritto il deputato delle Alpi Marittime sul social network X.

La réunion organisée cet après-midi a été mise en œuvre en violation flagrante de nos statuts @lesRepublicains.



Aucune des décisions prises à cette réunion n’emporte de conséquence légale.



Elle peut avoir des conséquences pénales.



Je suis et reste le président de notre… pic.twitter.com/8cSoosTdK3 — Eric Ciotti (@ECiotti) June 12, 2024

Per evitare che avvenisse questa riunione di emergenza Ciotti aveva anche provato a chiudere letteralmente la sede dei Républicains, adducendo ragioni di sicurezza. Ma il trucco non ha funzionato e l'ufficio politico del partito si è riunito in locali affittati nelle vicinanze. "Le forze del caos minacciano oggi il nostro Paese, abbiamo una linea da mantenere", ha dichiarato François-Xavier Bellamy, nominato insieme a Annie Genevard, presidente ad interim del partito fondato nel 2015 dall'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, sulle ceneri dell'Union pour un mouvement populaire (Ump), il contenitore di neo-gollisti, conservatori e liberali creato nel 2002 da Jacques Chirac. Si tratta di un partito moderato, che ha rappresentato il mainstream conservatore fino all'ascesa di Macron nel 2017, quando l'attuale presidente sbaragliò Repubblicani e Socialisti con la sua République en marche.

"Siamo capaci di riunire i nostri elettori e fungere da baluardo. È nostra responsabilità assumere questa chiarezza e questo è il ruolo che assumerò insieme a Annie Genevard", ha aggiunto Bellamy, a cui è stato affidato il compito di portare la formazione politica verso le elezioni anticipate del 30 giugno (primo turno) e 7 luglio (ballottaggi). "Les Républicains presenteranno i candidati al popolo francese in modo chiaro e indipendente" per le elezioni legislative, ha dichiarato Genevard al termine della riunione.