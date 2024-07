Chi può diventare primo ministro in Francia

Chi guiderà la Francia dopo le storiche elezioni legislative rimane un mistero. Il ballottaggio del 7 luglio ha consegnato per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica un'Assemblea nazionale priva di una maggioranza assoluta chiara, anche se il Nuovo Fronte popolare, la coalizione di sinistra nata per frenare l'ascesa dell'estrema destra, dovrebbe rappresentare la forza politica alla guida del nuovo governo.

In base alla consuetudine politica, il presidente Emmanuel Macron sarebbe tenuto a nominare un primo ministro tra i ranghi del partito o della coalizione più ampia in parlamento. La sinistra ha invitato a più riprese il capo dell'Eliseo a "rispettare il risultato delle elezioni legislative", nominando un primo ministro del Nfp. Le trattative fervono e France24 ha delineato i profili più noti del blocco di sinistra che potrebbero aspirare al ruolo di primo ministro.

Gabriel Attal

Il primo ministro in carica dopo il 7 luglio aveva rassegnato le sue dimissioni, ma Macron gli ha chiesto di restare anche se solo temporaneamente. Il suo nome potrebbe rispuntare nel caso di un'alleanza tra i macronisti di Renaissance e gli esponenti dei Repubblicani, di cui ha scritto il 10 luglio Le Monde. L'obiettivo sarebbe quello di formare una coalizione per mettere nell'angolo la sinistra.

A sostenere questa opzione ci sarebbero alcuni nomi di peso vicini al campo presidenziale (tra cui Edouard Philippe, Aurore Bergé e Gérald Darmanin) che vogliono evitare "a tutti i costi" un governo del Nuovo fronte popolare. Tra i promotori ci sarebbero anche alcuni esponenti di destra (Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, Olivier Marleix), che hanno chiesto la nomina di un primo ministro del loro schieramento. All'interno di Ensemble! l'idea non incontra però i favori di tutti. In caso si concretizzasse, alcuni esponenti di centro si separerebbero da Renaissance e potrebbero optare per un appoggio esterno al Nuovo fronte popolare.

Jean-Luc Mélenchon

L'uomo simbolo della sinistra "ribelle", vanta al tempo stesso esperienze ministeriali grazie al suo passato nel Partito socialista, da cui ha preso le distanze nel 2008. Mélenchon si è candidato alla presidenza nel 2012, 2017 e 2022, ottenendo risultati ogni volta migliori, ma senza mai riuscire a battere né Emmanuel Macron né Marine Le Pen.

Spera stavolta di scalzarli all'Hotel Matignon, ma pesa sulla sua nomina l'idea che sia un personaggio divisivo, anche all'interno della sinistra. Suscita entusiasmo (e terrore) con le sue proposte di lotta di classe e al neoliberismo e le promesse di tassazioni severe per i più ricchi. Non è un mediatore, ma ha le idee chiarissime su come far dimenticare il disastro di Emmanuel Macron.

Raphaël Glucksmann

L'uomo che ha resuscitato i socialisti si chiama Raphaël Glucksmann, e a 44 anni ha guidato il suo partito, ribattezzato Place publique, fino ad un insperato 14% alle Europee del 9 giugno. Dopo questa sensazione di rinascita, è stato però assorbito nel Nuovo fronte popolare, una coalizione che avrebbe probabilmente evitato ma che gli elettori di sinistra hanno invocato a gran voce per bloccare il Rassemblement national. Glucksmann, dopo una carriera giornalistica, si è dedicato alla politica.

Il suo profilo è quello di una sinistra moderata, che ispira fiducia alla classe media e non spaventa le élite, avendo frequentato lui stesso scuole prestigiose. In politica estera è un forte sostenitore della resistenza ad oltranza dell'Ucraina contro l'invasione russa. Questo elemento potrebbe agevolarlo nella nomina da parte di Macron, garantendo continuità politica con l'operato presidenziale, propenso anche ad un coinvolgimento diretto degli eserciti degli Stati Ue contro il Cremlino.

Marine Tondelier

La mediatrice all'interno della sinistra dopo il 9 giugno è stata Marine Tondelier, 37 anni. Vanta una lunga esperienza di opposizione al Rassemblement national, essendo cresciuta in una cittadina nel nord della Francia baluardo del partito di estrema destra. Ha raccontato in un libro la sua esperienza nel consiglio comunale, dove ha resistito agli attacchi dell'amministrazione guidata da un sindaco fedele a Marine Le Pen. Dal 2022 è diventata leader del partito ecologista dei Verdi e oggi può contare sul supporto di 28 deputati. Seppur distante dai 74 di La France Insoumise e dai 59 dei socialisti, potrebbe raccogliere intorno al suo nome un sostegno insperato.

Laurent Berger

Il nome di Laurent Berger, 55 anni, circola sin da prima dei sorprendenti risultati elettorali. È il profilo meno "politico", essendo un ex dirigente di uno dei principali sindacati francesi, il moderato Cfdt. È sempre stato un oppositore dell'estrema destra e gode di una grande popolarità grazie al suo impegno in prima fila contro la riforma delle pensioni voluta da Macron, che ha suscitato ire in gran parte della popolazione transalpina. Berger ha dichiarato di non voler diventare primo ministro, ma altri esponenti della sinistra, tra cui Gluckmann, puntano proprio su di lui per avere un'alternativa a Mélenchon e un primo ministro reputato "unificante" all'interno della coalizione di sinistra.