Un fondo europeo per aiutare le donne ad abortire (anche in Italia)

Un fondo europeo per sostenere le donne che decidono di abortire, ma che non possono accedere a cure legali e sicure. È l'iniziativa lanciata da una serie di ong di tutta l'Ue riunite nel movimento MyVoice, MyChoice. L'obiettivo è raggiungere un milione di firme e spingere così la Commissione europea a presentare una proposta che introduca questa nuova forma di assistenza sanitaria per le oltre "20 milioni di donne nell'Ue" a cui oggi è negato il diritto all'interruzione di gravidanza.

"La mia voce, la mia scelta per un aborto sicuro e accessibile", questo il nome dell'iniziativa, nasce in risposta alle politiche sull'aborto sempre più restrittive che si stanno diffondendo nel continente. "In tutta Europa, partiti e governi di estrema destra stanno attaccando il diritto all’aborto - si legge in una nota - In Polonia e a Malta è già in vigore un divieto quasi totale. Solo due settimane fa in Italia il governo ha fatto approvare una legge che consente le molestie contro le donne all'interno" dei consultori.

La proposta mira a istituire un meccanismo finanziario che aiuterebbe gli Stati membri a fornire servizi di aborto sicuri e legali. "Nessuno dovrebbe imporre alle donne cosa dovrebbero fare - spiega Nika Kovac, coordinatrice del movimento - La nostra campagna mira a proteggere il diritto di ogni donna in Europa a fare la scelta per se stessa e a potere, se lo desidera, accedere a servizi di aborto sicuri, legali e gratuiti. Dopotutto, le prove ci mostrano che limitare l'accesso all’aborto non impedisce che ciò avvenga, ma impedisce che avvenga in modo sicuro. Laddove l’aborto non è accessibile, si crea un divario di classe nell’accesso. Coloro che ne hanno i mezzi pagano privatamente o viaggiano per accedere ai servizi di aborto di cui hanno bisogno. Chi ne è privo può mettere a rischio la propria vita cercando alternative non sicure".

Il fondo, continua Kovac, servirebbe per esempio "a coprire i costi dell'aborto per le donne provenienti da Paesi in cui la possibilità di interrompere la gravidanza non è gratuita, come Austria e Germania, o per le donne provenienti da Paesi in cui l'aborto è legale ma non facilmente accessibile, come Croazia e Italia". Stessa cosa per le donne che si trovano ad affrontare restrizioni legali quasi totali, "come avviene in Polonia o a Malta", conclude l'atttivista.