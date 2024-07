Perché l'Europa non sa come gestire "la canaglia" Orbán

Viktor Orbán artefice di una "presidenza canaglia". Questa l'accusa lanciata dai liberali europei nei confronti del primo ministro dell'Ungheria, in merito al semestre europeo attribuito a Budapest a partire dal primo luglio. La delicata questione se fosse il caso o meno di lasciare all'Ungheria il compito di guidare e rappresentare l'Unione europea durante i consuetudinari sei mesi attribuiti ai 27 Stati membri si era già posta diversi mesi fa, ma nessuna delle ipotesi alternative era parsa plausibile.

Ora che nei primi dieci giorni il primo ministro ungherese ha già commesso diversi passi falsi, con la visita express in Russia alla corte di Vladimir Putin e subito dopo in Cina, la patata per Bruxelles è diventata bollente, soprattutto in merito ai rapporti con l'Ucraina e con gli altri alleati della Nato. Sottrarre ad Orbán il pallino della presidenza risulta però più complicato del previsto, per cui l'unica strada rimasta alle istituzioni europee e agli altri Stati membri rimane quella di delegittimare la presidenza ungherese e "boicottare" il semestre con una serie di sgarbi, solo all'apparenza formali.

La protesta dei liberali contro Orbán

"Il primo ministro ungherese sta minando le posizioni adottate dall'Unione Europea e agendo in modo contrario ai nostri interessi: questo deve finire. È tempo di mettere fine alla presidenza canaglia del Consiglio di Viktor Orbán". Queste le dure parole della presidente di Renew Europe, la francese Valérie Hayer. L'esponente del partito macronista Rénaissance ha invitato il Consiglio europeo a "esplorare tutti gli strumenti giuridici" per fermare la presidenza di Budapest e consegnarla alla Polonia, che dovrebbe assumerla a partire dal primo gennaio 2025. "La sua finta missione di pace è una minaccia alla sicurezza, la sua comunicazione solitaria è solo una cortina fumogena per i suoi interessi e fallisce miseramente", ha sottolineato Hayer, mettendo in luce i recenti attacchi della Russia, incluso quello contro un ospedale pediatrico a Kiev, appena "48 ore dopo una presunta missione di pace" da parte di Orbán.

La presidente di Renew ha richiesto di dedicare un dibattito urgente sul comportamento della presidenza ungherese durante la prima riunione del nuovo parlamento Ue, che si terrà la prossima settimana a Strasburgo. Nello specifico i liberali, indeboliti dopo le ultime Europee , vogliono che il presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel, chiarisca le responsabilità e il mandato della presidenza di Orbán in materia di affari esteri. Desiderano inoltre che il presidente del Consiglio europeo affermi chiaramente che Orbán "non parla a nome dell'Ue".

La visita dello scandalo in Russia

Va precisato che il primo viaggio fuori dai confini Ue, Orbán lo ha dedicato proprio all'Ucraina, recandosi a sorpresa a Kiev per la prima volta dall'inizio della guerra e incontrando il presidente Volodymir Zelensky. Ha fatto comunque scandalo la successiva visita del primo ministro ungherese a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Secondo una comunicazione del servizio legale dell'Ue agli Stati membri Orbán ha contravvenuto ai trattati del blocco dei 27. Questo perché i trattati comunitari vietano qualsiasi "misura che possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione". La notizia è stata riportata dapprima dal Financial Times. La violazione deriva anche dalla circostanza che la visita di Orbán non è stata annunciata né tanto meno concordata con Bruxelles.

Gli stessi alleati dell'Ue, Stati Uniti in prima fila, hanno condannato duramente i colloqui del primo ministro ungherese con il capo del Cremlino. Secondo il servizio legale, Orbán ha anche violato una disposizione che invita tutti i membri a svolgere attività di politica estera "senza riserve, in uno spirito di lealtà e solidarietà reciproca". Charles Michel ha dichiarato al Financial Times che è stato 'un errore politico andare a Mosca". Una visita avvenuta appena quattro giorni dopo l'inizio della presidenza ungherese.

L'abuso di Orbán

Alcuni Stati membri hanno parlato di un vero e proprio abuso da parte di Orbán, che avrebbe sfruttato la presidenza del Consiglio Ue per attribuire maggiore peso ai colloqui con Mosca, che si trova da oltre due anni sotto sanzioni Ue per la guerra di aggressione all'Ucraina. In una conferenza stampa tenutasi il 10 luglio a Bruxelles, il ministro ungherese dell'Ue János Bóka ha sostenuto che le discussioni "non sono state condotte a nome dell'Ue, non sono state condotte sulla base di un mandato delle istituzioni europee, né a nome dell'Unione europea o di una delle sue istituzioni". Rassicurazioni che sono valse a poco.

La posizione dell'Ungheria nella Nato



Nel suo viaggio Orbán ha caldeggiato immediati colloqui di pace per porre fine alla guerra, in diretta contraddizione con la politica dichiarata dell'UE e della Nato che esclude tali discussioni senza il sostegno dell'Ucraina. Subito dopo la visita c'è stato un grave attacco missilistico russo all'ospedale pediatrico di Kiev. Una sequenza che ha reso ancora più incandescente la critica nei confronti del leader del partito Fidesz. Orbán si trova ora al vertice della Nato a Washington. In un post su X ha scritto: "Al vertice Nato di oggi, riaffermerò che l’Ungheria non parteciperà alla missione Nato-Ucraina, ma continueremo a raggiungere i nostri obiettivi nello sviluppo delle capacità di difesa ungheresi, rafforzando così la nostra Alleanza". Un ulteriore messaggio contraddittorio rispetto alla linea dell'Ue, dettata finora soprattutto da Polonia, Francia e Germania.

Boicottaggio istituzionale

Nonostante le polemiche, sottrarre lo scettro della presidenza ad Orbán sembra ormai impossibile. Secondo gli esperti interpellati da Politico, la Corte di giustizia dell'Ue si opporrebbe e gli stessi Stati membri temono di poter creare un precedente che potrebbe ritorcersi contro di loro in un futuro prossimo. La Commissione europea e i Paesi membri stanno quindi adottando una serie di misure contrarie al consueto bon-ton istituzionale per inviare chiari messaggi di disapprovazione contro il leader ungherese. Ad esempio alcuni capi di Stato e ministri hanno deciso di inviare alle riunioni informali, organizzate a Budapest per i vari settori di competenza dell'Ue, delegati "minori" e sostituti. Si tratta di piccoli gesti, che però hanno un certo peso nelle dinamiche dell'Unione europea. A Bruxelles però c'è chi teme che queste ritorsioni Orbán potrebbe farle pagare a caro prezzo.