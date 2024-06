Meno tasse sul lavoro, più incassi fiscali da case, spiagge e auto: cosa ci chiede l'Europa

Le misure del governo in materia fiscale "non affrontano le principali sfide" del Paese, compresa la lotta all'evasione e all'elusione, e non riducono le tasse sul lavoro. Imposte che potrebbero essere tagliate spostando la tassazione su "altre fonti meno dannose per la crescita", aumentando gli introiti da case, spiagge e auto aziendali inquinanti. È quanto chiede la Commissione europea all'Italia nelle sue raccomandazioni annuali.

Le critiche alla riforma fiscale di Meloni

Il testo di Bruxelles, pubblicato in contemporanea con l'apertura della procedura d'infrazione per deficit eccessivo, contiene una sonora bocciatura ai recenti provvedimenti di Roma sul fisco. Dopo aver ricordato che le "entrate fiscali dell'Italia in rapporto al Pil sono relativamente elevate rispetto agli Stati membri omologhi" grazia al "contributo principale proveniente dalla tassazione del lavoro", la Commissione passa in rassegna i recenti decreti attuativi del governo. "Le misure adottate finora non affrontano le principali sfide del sistema fiscale", scrive Bruxelles, mentre "i tagli al cuneo fiscale sul lavoro, legiferati solo fino al 2024 e finanziati tramite disposizioni temporanee, hanno una portata piuttosto limitata".

Bocciata anche "l'estensione dei regimi fiscali ad aliquota forfettaria anche per i lavoratori autonomi", che "peggiora l'equità orizzontale e l'efficienza del sistema fiscale riducendo la redistribuzione, favorendo specifiche categorie di contribuenti e disincentivando la crescita delle imprese". Inoltre, "altre misure recenti rischiano di produrre effetti negativi sulla conformità fiscale", ossia favorirebbero elusione ed evasione fiscale: tra queste "il termine di 5 anni per la riscossione delle cartelle esattoriali, la riduzione delle sanzioni legate all'evasione fiscale e contributiva, e il rinnovo di misure simili ai condoni fiscali". Merita "un attento monitoraggio anche l'effetto sull'adempimento fiscale del sistema di accordo preventivo tra contribuente e amministrazione sugli obblighi fiscali per le piccole imprese", aggiunge la Commissione.

Cosa propone Bruxelles

La ricetta di Bruxelles per ovviare a queste criticità non è nuova: da tempo, la Commissione raccomanda all'Itala di tagliare il cuneo fiscale che grava su imprese e lavoratori, cercando altre fonti di incasso. Tra queste fonti, c'è la casa: Bruxelles non chiede l'introduzione di nuove imposte o l'aumento di quelle esistenti, ma di aggiornare i "valori catastali, in gran parte superati e divergenti dai valori di mercato". In altre parole, la Commissione chiede di porre fine ai casi in cui immobili di valore vengono tassati come ruderi, tanto per fare un esempio.

Nuova, invece, è la tirata d'orecchie sulle concessioni balneari, che fanno chiaramente eco al braccio di ferro tra Ue e governo sull'apertura dei bandi di gara per l'affidamento degli stabilimenti: Bruxelles, a tal proposito, fa notare che "si osservano significative perdite di entrate in relazione alle concessioni pubbliche, comprese le spiagge". In questo contesto, "i ritardi nell'attuazione di procedure di aggiudicazione trasparenti e competitive per tali concessioni, così come la loro mancanza di redditività per le autorità pubbliche, rimangono motivo di preoccupazione, in particolare dato che i miglioramenti iniziali apportati con la legge annuale sulla concorrenza 2021 sembrano ostacolati dai successivi interventi legislativi".

Infine, la Commissione invita Roma a "sostenere meglio la transizione verde" aumentando la tassazione sulle fonti energetiche e sui veicoli inquinanti, "comprese le auto aziendali".

Le altre raccomandazioni

Nelle sue raccomandazioni, Bruxelles invita l'Italia a "mantenere gli impegni" del Pnrr entro agosto 2026. A tal fine, "è essenziale che l'Italia prosegua nell'attuazione delle riforme e che acceleri gli investimenti, affrontando i ritardi emergenti e garantendo al tempo stesso una forte crescita della capacità amministrativa". La Commissione sottolinea con preoccupazione come gli investimenti "sono fortemente concentrati verso la fine dell'attuazione del Pnrr" e per questo "meritano particolare attenzione".

In un altro passaggio, Bruxelles raccomanda all'Italia "al fine di mitigare gli effetti sulla crescita potenziale, di affrontare le tendenze demografiche negative, anche attirando e trattenendo lavoratori altamente qualificati e affrontando le sfide del mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda le donne, i giovani e la povertà lavorativa, in particolare dei lavoratori con contratti atipici". A proposito delle "sfide demografiche", la Commissione invita, tra le altre cose, a una migliore gestione dei flussi migratori. "La migrazione - si legge nel testo - potrebbe essere utilizzata anche per contrastare il declino demografico, soprattutto nel breve e medio termine. Sebbene le misure adottate nel 2024 aumentino il numero di cittadini extra-Ue ammessi in Italia e semplifichino il riconoscimento dei titoli di studio stranieri, una strategia globale per attrarre e trattenere lavoratori e studenti altamente qualificati rimane fondamentale per combattere la fuga dei cervelli e contrastare le tendenze demografiche", conclude Bruxelles.