L'Europa aumenterà la portata delle sanzioni contro l'Iran

L'Unione europea estenderà il campo di applicazione delle sanzioni contro l'Iran, come risposta all'attacco di Teheran con missili e droni contro Israele. I ministri dei Ventisette, riuniti nel Consiglio Ue Affari esteri, ha raggiunto un accodo politico sulla mossa e ora si devono sono definire i dettagli legali e approvarla formalmente. L'Unione Europea ha già diversi programmi di sanzioni contro l'Iran, per la proliferazione di armi di distruzione di massa, le violazioni dei diritti umani e la fornitura di droni alla Russia di Vladimir Putin.

Ma diversi Paesi membri avevano chiesto di ampliare il regime per includere i missili e i trasferimenti a forze per procura. Le sanzioni saranno inoltre estese al di là della Russia per coprire le forniture di droni e missili non solo alla Russia, ma anche agli alleati dell'Iran nella regione, come Hamas a Gaza e gli Hezbollah in Libano. "Espandiamo la portata geografica del quadro, per coprire le consegne di droni e missili non solo alla Russia, ma all'intera regione del Medio Oriente e nel Mar Rosso", e inoltre "espandiamo la lista dei componenti proibiti dei droni", ha spiegato l'Alto rappresentante per la Politica Estera dell'Ue, Josep Borrell, nell'annunciare l'accordo al termine della riunione in Lussemburgo.

Per Teheran si tratta di una "ricompensa per l'aggressore Israele e di una mossa illegale contro l'Iran che ha agito in modo legale soltanto per scoraggiare il regime aggressore", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, aggiungendo che "qualunque nuova sanzione sarà un atto vergognoso nella storia". "L'attacco dell'Iran è stata una ritorsione legittima contro l'attacco di Israele sul consolato dell'Iran a Damasco. Teheran ha annunciato che la sua operazione contro Israele è finita e comunque se Israele agirà di nuovo contro l'Iran riceverà una risposta più forte", ha aggiunto Kanani. In passato però l'iran ha già dimostrato di riuscire ad aggirare le restrizioni imposte da Ue e Usa, e starebbe continuando a rifornire la Russia di droni.