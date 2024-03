I deputati più improbabili del Parlamento europeo

Ogni cinque anni, oltre 700 politici da tutta l'Unione europea sbarcano al Parlamento di Strasburgo. Sugli scranni dell'emiciclo sono passati ex e futuri capi di Stato e di governo, ex e futuri commissari Ue. E poi ancora statisti, economisti, filosofi, attivisti. Ma nella lunghissima lista di eurodeputati non sono mancati personaggi improbabili, ricordati (nel bene e nel male) per vicissitudini che poco hanno a che fare con l'attività legislativa e di rappresentanza politica. Tra loro, anche diversi italiani. Ecco una breve carrellata.

Luke Flanagan

Un posto di rilievo nella categoria dei deputati più eccentrici di Stasburgo lo occupa di sicuro Luke "Ming" Flanagan. Eurodeputato irlandese ed esponente della sinistra radicale, Flanagan, che ha dichiarato di soffrire di disturbi dello spettro autistico, è balzato agli onori delle cronache nel suo Paese per la battaglie per la legalizzazione della cannabis, che lo hanno portato più di una volta dietro le sbarre. Nel 2021, inviò circa duecento spinelli ai deputati irlandesi per sostenere la causa. Si pettina i capelli e la barba come il personaggio dei fumetti Ming the Merciless di Flash Gordon, da cui il soprannome "Ming". Eletto per la prima volta al Parlamento europeo nel 2014, si è contraddistinto più per la sua abilità di gestire la comunicazione e i social media che per il contributo ai lavori parlamentari. Durante la pandemia, ha fatto il giro del mondo il suo intervento da remoto a un dibattito con il commissario Ue al Bilancio Johannes Hahn: collegandosi da casa, aveva indossato una bella camicia scura. Peccato che sotto non portasse i pantaloni, come mostrato in diretta dalla telecamera del suo smartphone. "Devo fare assicurare le mie gambe", disse per commentare la sua improvvisa popolarità mondiale.

Mike Wallace

Restando in Irlanda, e nel gruppo della sinistra europea, come non citare Mike Wallace. I suoi capelli lunghi e l'outfit spesso trasandato ricordano Flanagan, ma l'aspetto casual nasconde in realtà un abile imprenditore, con il pallino dell'Italia: Wallace ha accumulato durante il primo decennio del Duemila un patrimonio milionario grazie a delle attività immobiliari, in particolare nello sviluppo del Quartiere italiano di Dublino, prima di essere costretto a dichiarare fallimento in seguito alla crisi finanziaria. Fu durante questa crisi che Wallace si lanciò in politica, anche qui con successo. Nel 2019 è stato eletto all'Eurocamera, ma non ha abbandonato il mondo degli affari e la sua passione per l'Italia: tifoso del Torino, la cui maglia sfoggia spesso durante gli interventi in Aula, Wallace gestisce una cantina di vini in Piemonte, attività che lo ha portato a stringere un'amicizia con l'eurodeputato leghista Alessandro Panza. A Strasburgo, si è distinto per le posizioni contro gli Stati Uniti e Israele, e a favore di Russia, Cina e Iran.

Janusz Korwin-Mikke

Il sostegno alla Russia è stato anche uno degli aspetti caratterizzanti i quattro anni di presenza al Parlamento europeo del polacco Janusz Korwin-Mikke, tra il 2014 e il 2018. Esponente dell'estrema destra, con un passato da oppositore del regime sovietico, Korwin-Mikke è stato più di una volta sospeso e multato dall'Eurocamera per le sue dichiarazioni considerate razziste e misogine. Nel 2017, per esempio, durante un dibattito sulla parità di genere nel mercato del lavoro, aveva dichiarato che le donne sono pagate meno dei loro colleghi maschi perché sono "più piccole, più deboli e meno intelligenti". Qualche anno dopo si spinse oltre sostenendo che alle donne andrebbe negato il diritto di voto almeno finché non raggiungono la menopausa, e che il calo demografico è colpa delle donne che lavorano.

Nel 2014, durante un dibattito sull'occupazione nell'Ue, si scagliò contro i migranti: "Abbiamo 20 milioni di europei che ora sono negri d'Europa", disse in Aula. Provò a giustificarsi argomentando che la parola "negro" non era un'offesa, ma un riferimento alla canzone di John Lennon e Yoko Ono "Woman is the Nigger of the world". Il Parlamento gli inflisse una sospensione e una multa, ma Korwin-Mikke non imparò la lezione: un anno dopo, parlando ancora di migranti, li definì "spazzatura umana" davanti ai colleghi basiti. Il polacco è ricordato anche per le sue dichiarazioni antisemite (durante il Covid sostenne che dietro la pandemia ci fosse una sorta di complotto dei rabbini) e per l'avversione al welfare di Stato: "Se qualcuno dà soldi a un disoccupato, gli si dovrebbe tagliare la mano perché sta distruggendo il morale della gente", argomentò. Si dimise nel 2018, un anno prima della fine del mandato, per dedicarsi alla politica di casa (con scarso successo).

József Szájer

Anche l'ungherese József Szájer si è dimesso anzitempo dall'Eurocamera, ma per altri motivi. Stretto collaboratore del premier Viktor Orban, eurodeputato di lungo corso e tra i più influenti politici ungheresi nell'Ue, è stato l'ideologo delle politiche di Budapest contro la comunità Lgbt. Il suo arrivo a Strasburgo risale al 2004 e per 16 anni è stato uno dei punti di riferimento di Fidesz, il partito di Orban, al Parlamento europeo. Si dimise improvvisamente nel 2020, in piena pandemia. Si scoprì poco dopo che la ragione delle dimissioni era legata a uno scandalo sessuale: Szájer fu fermato dalla polizia belga mentre cercava di scappare, calandosi mezzo nudo da una grondaia, da un'orgia gay organizzata in un appartamento del centro di Bruxelles, in violazione delle restrizioni anti-Covid. Dimessosi anche dal partito, perse l'incarico di professore in una università di Budapest.

Csanád Szegedi

A proposito di eurodeputati ungheresi le cui posizioni politiche finiscono per contrastare con la vita privata, non si può non citare il caso di Csanad Szegedi. Esponente dell'estrema destra e tra i fondatori Guardia ungherese, partito neonazista messo fuori legge, è stato eletto al Parlamento europeo nel 2009 con un programma politico dove comparivano diverse proposte al limite dell'antisemitismo. Del resto, Szegedi, laureato in Storia, non aveva mai nascosto la sua passione per il governo nazionalista di Miklos Horthy, che nel 1944 aiutò i nazisti a mandare 400mila ebrei ungheresi ad Auschwitz in sole otto settimane. Quello che Szegedi non sapeva è che tra quegli ebrei c'erano anche i nonni materni. Nel giugno 2012, un media indipendente fece trapelare la notizia, e Szegedi ammise di avere scoperto di essere a tutti gli effetti un ebreo solo pochi mesi prima. I membri del suo partito, Jobbik, lo cacciarono immediatamente (uno di loro gli propose persino di "spararsi un colpo in testa", raccontò Szegedi anni dopo). Per superare il difficile momento, l'ex politico antisemita di affidò all'aiuto di un rabbino. Oggi, è un ebreo ultraortodosso.

Robert Rochefort

In tema di scandali sessuali, fece scalpore quello che vide protagonista l'eurodeputato francese Robert Rochefort, beccato da un agente di polizia a masturbarsi davanti a due adolescenti in un negozio di ferramenta fuori Parigi. Era il 2016, e Rochefort, esponente del Ppe, il partito europeo che raggruppa le formazioni di ispirazione cristiano-cattolica del continente, aveva già alle spalle oltre sette anni di presenza al Parlamento Ue. Il politico si difese sostenendo di essere "sotto stress", ma fu accusato lo stesso e condannato, anche se la sentenza non è mai stata resa pubblica. Restò in carica fino alla fine del secondo mandato, nel 2019.

Comici a Strasburgo

Nel 2014, ad animare il nuovo Parlamento europeo fu soprattutto l'arrivo della pattuglia di eurodeputati del Movimento 5 stelle, accompagnati dal loro leader, il comico Beppe Grillo. Ma mentre Grillo non ha mai scaldato gli scranni di Strasburgo, fu un altro comico a tenere alto il nome della categoria in Aula, il tedesco Martin Sonneborn: ex redattore della rivista satirica tedesca Titanic, ha fondato il partito "Die Partei" (Il Partito) più per portare avanti le sue invettive mediatiche contro la politica di casa che per occupare incarichi. Grazie alla legge tedesca per le Europee, che non prevede soglie di sbarramento, è arrivato dieci anni fa all'Eurocamera con un programma in cui al primo punto c'era la pianificazione delle proprie dimissioni da deputato: si ricandidò con successo nel 2019, e oggi è ancora membro dell'Aula di Strasburgo. Durante una sessione plenaria, decise di esprimere i propri voti a caso (cosa che poi si scoprì faceva spesso) e in questo modo votò contro una legge volta a vietare le terapie di conversione delle persone omosessuali. La vicenda fece scalpore, anche per le posizioni pro-Lgbt di Sonneborn, oltre che per il metodo di voto che denotava scarso impegno legislativo. Il comico si scusò pubblicamente.

Cinque anni fa, grazie alla crescita di consensi, Die Partei ottenne anche un secondo seggio all'Eurocamera per l'attivista e cabarettista Nico Semsrott. Vestito con una felpa nera con cappuccio rigorosamente amzato sul capo, Semsrott si è unito al gruppo dei Verdi ed è balzato agli onori delle cronache quando, durante la pandemia, ha documentato e denunciato una serie di furti avvenuti negli uffici di Bruxelles del Parlamento.

Gli italiani

Tra gli eurodeputati più "coloriti" dell'Eurocamera non mancano gli italiani. La Lega ha contribuito a ingrossare le fila di questa categoria con i vari Mario Borghezio, Gianluca Buonanno e Angelo Ciocca, autori di invettive in Aula che hanno fatto il giro del continente. Buonanno, per esempio, fu sospeso per dieci giorni per aver indossato durante una seduta del Parlamento una maglietta raffigurante l'ex cancelliera Angela Merkel con i baffetti di Adolf Hitler. Ciocca, invece, è ricordato per essersi tolto una scarpa durante una conferenza stampa del commissario europeo Pierre Moscovici e averla usata per calpestare gli appunti del commissario, reo di aver criticato la manovra finanziaria del primo governo di Giuseppe Conte, della cui maggioranza faceva parte la Lega.

Da ricordare anche il caso del 5 stelle Marco Valli, tra i deputati più attivi sui dossier economici e tra i più critici nei confronti delle politiche monetarie dell'ex governatore della Bce, Mario Draghi. Un attivismo in cui Valli faceva valere le sue competenze maturate, a suo dire, anche grazie a una laurea in Economia conseguita alla prestigiosa università Bocconi. Nel 2018, dopo quattro anni di incarico, si scoprì che Valli non si era mai laureato, tanto meno alla Bocconi. Fu espulso dal M5s, ma finì il mandato. Abbandonata la carriera politica, nel 2021 ha conseguito una laurea in Economia aziendale presso l'università telematica "Pegaso" di Napoli.