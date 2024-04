Gps in tilt, voli dirottati e aeroporto chiuso. L'Estonia accusa Mosca: "Attacchi ibridi"

L'Estonia ha denunciato che da settimane il segnale Gps nei pressi dell'aeroporto di Tartu, città vicina al confine con la Russia, sarebbe disturbato. Il governo di Tallin sostiene che il problema sarebbe causato dalle "attività ostili" di Mosca nei suoi confronti, denunciando "un attacco ibrido" che costituirebbe una "minaccia per il nostro popolo e la nostra sicurezza", ha affermato Margus Tsahkna, il ministro degli Esteri del Paese che è membro dell'Ue e anche della Nato.

Giovedì e venerdì scorso (25 e 26 aprile) due aerei della compagnia aerea finlandese Finnair in volo da Helsinki a Tartu sono stati dirottati proprio a causa di questi problemi. Ieri (lunedì 29 aprile) Finnair ha annunciato la sospensione per un mese intero dei voli per lo scalo. I voli saranno sospesi per consentire all'aeroporto di installare un metodo di avvicinamento alternativo che non si basi sul Gps, ha dichiarato la compagnia, che sostiene di non conoscere l'origine dell'interferenza, ma di aver registrato un aumento degli incidenti dal 2022. Il vettore ha segnalato problemi simili anche in prossimità dell'exclave russa di Kaliningrad e del confine orientale della Finlandia con la Russia.

"L'interferenza del Gps nello spazio aereo estone da parte della Federazione Russa ha colpito l'aviazione civile nella nostra regione. In questo modo la Russia viola i regolamenti internazionali", ha denunciato Tsahkna sui X, ma al momento non sono state fornite prove a sostegno dell'affermazione. Come riporta la Reuters, l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea (Easa) non sta monitorando le interferenze in tempo reale, ma informazioni di fonte aperta hanno mostrato un'elevata interferenza nell'area un giorno in cui due aerei sono stati dirottati, ha detto un portavoce.

Il dirottamento verso aeroporti alternativi con migliori aiuti all'atterraggio non è tuttavia considerato un problema di sicurezza, ma piuttosto operativo, ha dichiarato il portavoce in un commento scritto. "Se giudicassimo la situazione fondamentalmente insicura, dovremmo prendere ulteriori provvedimenti per garantire la sicurezza dell'aviazione".

Tsahkna ha detto che l'Estonia affronterà la questione con altri Paesi della Nato e dell'Ue e che ne ha discusso con le sue controparti lettone, lituana, finlandese e svedese. Questo mese la Germania ha dichiarato invece che la Russia è molto probabilmente responsabile di una serie di disturbi alla navigazione nella regione del Baltico. Il Ministero della Difesa tedesco ha indicato Kaliningrad come loro fonte, anche se ha rifiutato di fornire dettagli per motivi di sicurezza militare.