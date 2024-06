Eserciti "interoperabili" e un fondo da 500 miliardi: così l'Ue pianifica la difesa comune

"Aumentare la nostra sicurezza richiede una solida base economica". Così si legge nel capitolo sulla difesa dell'agenda strategica 2024-2029 approvata dai leader dei 27 Stati membri, una sorta di programma di lavoro per i prossimi cinque anni dell'Ue. A quanto dovrebbe ammontare questa "solida base" lo ha chiarito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: 500 miliardi di euro.

La leader dell'esecutivo lo ha detto al tavolo del summit Ue nel giorno caldo delle nomine. E la sua è apparsa a tutti come un voler battere cassa in anticipo in vista della sua rielezione alla guida dell'esecutivo di Bruxelles. La questione delle risorse, del resto, è centrale per attuare il progetto di una difesa comune dell'Europa che superi le debolezze attuali del blocco dinanzi alle minacce che arrivano dall'esterno, in particolare dalla Russia.

Sulla necessità di far fronte a tali criticità, c'è (quasi) pieno accordo tra i 27: nel testo dell'agenda strategica sulla difesa, le dichiarazioni di intenti restano vaghe, ma danno comunque un'indicazione dell'indirizzo che potrebbe prendere l'Ue. "Miglioreremo l’interoperabilità tra le forze armate europee - si legge - Miglioreremo urgentemente le condizioni per espandere l’industria europea della difesa creando un mercato europeo della difesa meglio integrato e promuovendo appalti congiunti". In futuro, prosegue l'agenda, "investiremo molto di più e meglio insieme, ridurremo le nostre dipendenze strategiche, amplieremo le nostre capacità e rafforzeremo di conseguenza la base industriale e tecnologica di difesa europea".

Per fare tutto questo, però, oltre alla volontà politica servono soldi. Nel bilancio comunitario attuale sono previsti 11,5 miliardi di euro fino al 2027 per la sicurezza e la difesa, e quasi 11 miliardi di euro nel Fondo europeo per la difesa. La proposta di von der Leyen vorrebbe dire moltiplicare questi fondi per 20. In che modo? Sul tavolo delle discussioni c'è la creazione di un fondo sul modello del piano per la ripresa, ossia alimentato dall'emissione di bond europei. Von der Leyen, la Francia e i Paesi baltici lo sostengono. Ma su questo progetto pesa il veto dei Paesi frugali, a partire dall'Olanda. Nel testo dell'agenda, non si fa riferimento ai bond, ma in un altro passaggio si ribadisce l'impegno ad aumentare le "risorse proprie" dell'Ue, ossia le risorse che Bruxelles riceve direttamente senza passare dagli Stati membri. Fondi che potrebbero servire proprio per ripagare i bond.