La Turchia vuole entrare nell'Ue. E chiede l'aiuto di Orban

La Turchia vuole "rivitalizzare il processo di adesione all'Unione europea" e per questo chiede il supporto dell'Ungheria, che attualmente detiene il semestre di presidenza dell'Ue. Lo ha detto il presidente turco Erdogan incontrando il premier Viktor Orban durante il vertice Nato in corso a Washington.

Il processo di adesione Ue della Turchia

La Turchia "si aspetta il sostegno (di Budapest, ndr) per rivitalizzare il processo di adesione all'Unione europea e il miglioramento delle relazioni durante il termine di presidenza (del Consiglio dell'Ue, ndr) da parte dell'Ungheria", si legge in una nota diffusa da Ankara. La richiesta di adesione all'Ue da parte della Turchia risale al lontano 1987, e a cavallo tra la fine degli anni '90 e i primi anni del Duemila c'era stato un avvicinamento effettivo tra Ankara e Bruxelles, tanto che la Turchia aveva ottenuto lo status di candidato e i governi Ue avevano dato l'ok all'inizio dei negoziati di adesione. Il processo, però, si è interrotto proprio con l'arrivo al potere di Erdogan, da un lato per le resistenze interne all'Ue, dall'altro per il progressivo autoritarismo del leader turco. E a oggi è pressoché sospeso.

Durante l'incontro con Orban, si legge ancora nella nota di Ankara, "il presidente Erdogan ha dichiarato che la Turchia continua con i suoi pacifici sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e agli attacchi di Israele su Gaza e che la comunità internazionale dovrebbe aumentare i suoi sforzi per assicurare la pace in queste regioni".

L'asse Erdogan-Orban

L'asse politico tra Erdogan e Orban non è certo una novità. Entrambi i Paesi fanno parte della Nato, ed entrambi non vedono di buon occhio né l'escalation di tensioni nei confronti della Russia, né il progetto di allargare le attività dell'Alleanza anche all'Indo-pacifico, progetto che punta dritto a controbilanciare le mosse della Cina nella regione. Turchia e Ungheria, non a caso, sono stati i due membri della Nato che si sono opposti per mesi all'adesione di Svezia e Finlandia. E mentre Erdogan, fin dal principio della guerra in Ucraina, ha cercato di ritagliarsi un ruolo di mediatore privilegiato tra Mosca e Kiev per giungere a una tregua, Orban sta utilizzando la temporanea poltrona di presidenza dell'Ue per promuovere la pace tra i due Paesi (sposando, però, la linea di Vladimir Putin). Inoltre, il premier ungherese ha compiuto pochi giorni fa un viaggio a Pechino, a sottolineare il suo attivismo diplomatico.

Orban vuole porsi come punto di riferimento nel cuore dell'Ue per la Russia e la Cina. E adesso anche della Turchia. Alla fine del 2023, nel corso di una visita di Erdogan a Budapest, i due Paesi hanno elevato le loro relazioni sottoscriveno un partenariato strategico rafforzato con l'obiettivo di portare a 6 miliardi di dollari il valore dei loro scambi commerciali. Turchia e Ungheria si stanno anche ponendo come piattaforma di lancio degli interessi commerciali cinesi in Europa: proprio in questi giorni, il produttore cinese di auto elettriche Byd ha annunciato l'apertura di uno stabilimento in Turchia, mentre l'Ungheria sta diventando il principale centro di produzione di batterie elettriche cinesi.