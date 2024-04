I socialisti avvertono von der Leyen: "Senza di noi torna a casa"

Con le elezioni europee che si avvicinano, i partiti politici europei stanno già studiando le possibili alleanze del futuro emiciclo. Alleanze che dovranno sostenere la nuova Commissione che verrà formata dopo il voto, e per la cui guida è in pole Ursula von der Leyen che, sostenuta dai popolari, crede nella possibilità di un secondo mandato. Ma il sostegno del suo partito non basterà e riportarla nello scranno più importante dell'esecutivo comunitario, e questo le altre forze politiche lo sanno. E non perdono occasione di ricordarglielo.

"Se i socialisti si sfilano von der Leyen torna a casa", ha avvertito il capodelegazione del Pd all'Eurocamera, Brando Benifei, chiudendo a possibili maggioranze che vedano anche la partecipazione dei Conservatori e riformisti (Ecr), gruppo di cui fa parte Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. "Nella costruzione della nuova maggioranza politica a Bruxelles metto un punto fermo e innegabile: per il gruppo dei Socialisti e democratici appare impensabile qualunque maggioranza a destra", ha detto Benifei intervenendo al forum organizzato dall'Ansa in collaborazione con l'Eurocamera 'L'Europa che verrà'. "I gruppi di destra ed estrema destra fanno fatica a lavorare insieme: esistono divisioni profonde tra Ppe e Ecr e tra Ecr e Id sulle loro posizioni in politica estera e su temi europei. Ritengo quindi implausibile una saldatura tra loro", ha spiegato Benifei al dibattito che si è tenuto al Parlamento europeo.

E Marco Zanni, il presidente del gruppo Identità e democrazia (Id), di cui fa parte sia la Lega di Matteo Salvini, che il Rassemblement National di Marine Le Pen, ha chiesto invece più margine politico nella prossima Camera. A suo avviso dovrebbe essere superata la logica del "cordone sanitario", che ha finora impedito ai membri di Id di avere cariche apicali nell'Aula. "Penso che anche chi guida questa istituzione, debba spingere in questo senso per levare questo elemento anacronistico e antidemocratico, anche con la consapevolezza pragmatica che che poi insomma questi gruppi andranno coinvolti per una logica di numeri", ha detto sempre all'evento di Ansa l'eurodeputato leghista. I sondaggi danno l'estrema destra in crescita in tutta europee e per questo, ha sottolineato Zanni, "visti quelli che sono i trend dei numeri sarà secondo me molto più difficile nel prossimo Parlamento portare avanti questa pratica". "E io ne sono felice", ha aggiunto.

Durante il dibattito è stata però la stessa presidente dell'Emiciclo, la popolare Roberta Metsola, a chiedere di tenere comunque un argine contro tutti gli estremismi. "Ci sono forze politiche che vogliono venire qua per distruggere. Quando vedo i sondaggi che ci mostrano che c'è una grande parte di giovani che voteranno per la prima volta e forse sceglieranno gli estremisti, dobbiamo spiegare loro che quegli estremisti, quando votiamo su Erasmus, ricerca, alloggi, occupazione, voteranno contro", ha sottolineato Metsola. La politica maltese ha previsto che la "campagna" elettorale in vista delle Europee "sarà più ostile che mai" e ha detto che è necessario dare "agli elettori, in particolare ai giovani, la possibilità di scegliere in libertà e con la verità".

"Siamo pronti e disposti a rinnovare questa maggioranza, anche insieme ad altre forze europeiste che vogliono condividere la trasformazione europea che ha tre parole come priorità: difesa, difesa, difesa", ma "non siamo disposti, come invece mi pare sia la candidata del Ppe, Ursula von der Leyen, a fare due cose: a vendere in maniera demagogica la possibilità di unificare il continente senza riformare i trattati", e a "fare un accordo di legislatura" con i due gruppi di estrema destra al Parlamento europeo, Id e Ecr. È stato questo l'avvertimento di Sandro Gozi, uno dei tre politici scelti dai liberali di Renew per guidare le liste elettorali della formazione di cui fa parte anche Renaissance di Emmanuel Macron.

Nella prossima maggioranza un ruolo potrebbero averlo anche i Verdi, nei quali il Movimento 5 Stelle sta provando a entrare da tempo, mentre ora è costretto a sedere tra i Non iscritti. "Il nostro dialogo con i Verdi è ora in stand by, abbiamo molti elementi in comune ma c'è ne uno, quella sull'Ucraina, su cui non siamo in convergenza", ha detto la capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Eurocamera, Tiziana Beghin, parlando delle possibili alleanze in vista delle europee. Beghin ha poi spiegato che "stiamo dialogando con tutte le forze progressiste e non escludiamo nuove possibilità dopo le elezioni".