Perché la campagna elettorale in Francia è diventata una polveriera

Il presidente, colui che ha messo in moto il terremoto elettorale, è sparito. Gli scheletri negli armadi invece sono stati resuscitati e fanno ancora paura. Tra aggressioni, litigi, tradimenti e timori, la campagna elettorale francese sta infiammando gli animi del popolo transalpino, che il 7 luglio sarà chiamato ad un voto storico. L'estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella si sente vicina al potere come mai prima nella storia della Quinta Repubblica, ma la maggioranza assoluta necessaria per governare senza ostacoli appare ancora in bilico. La sinistra ecologista, radunatasi sotto la bandiera del Nuovo Fronte Popolare, rimane litigiosa e deve fare i conti con le accuse di antisemitismo connesse al sostegno alla Palestina. I timori di una Francia ancora più frantumata nelle sue molteplici identità si abbina a paure più concrete: recessione, perdita ulteriore del potere di acquisto e isolamento internazionale. I nodi di questa campagna elettorale sono molteplici. Solo le urne riusciranno a scioglierne alcuni, altri resteranno come ombre sull'operato di qualunque partito riuscirà a salire al potere.

La polveriera francese

L'ultima nota nera pervenuta alla stampa riguarda la portavoce del governo Prisca Thevenot, che ha dichiarato di essere stata "aggredita" la sera del 3 luglio mentre stava affiggendo manifesti elettorali col suo team in una circoscrizione vicino Parigi. Thevenot, candidata per la rielezione con la coalizione macronista Ensemble! Pour la République, è illesa, ma la sua assistente è rimasta ferita a un braccio, ha raccontato a Le Parisien. Al momento la procura di Nanterre ha affermato di aver aperto un'inchiesta per "violenza commessa contro un funzionario pubblico in una riunione". Quattro persone, tra cui tre minorenni, sono state prese in custodia. Il primo ministro Gabriel Attal ha denunciato l'attacco alla portavoce, affermando che "la violenza e l'intimidazione non hanno posto nella nostra democrazia", ma il rischio che la Francia dopo il 7 luglio si trasformi in una polveriera esiste. Accettare i risultati delle cabine elettorali non sarà semplice per una popolazione divisa e cittadini che non riescono più a guardarsi in faccia e parlarsi, come raccontato da Le Monde.

Scheletri nell'armadio

Il campo più spinoso per il Rassemblement national riguarda il suo passato. Come nel caso di Fratelli d'Italia, colpito da un'inchiesta sulle nostalgie fasciste di alcuni suoi esponenti, il partito di Marine Le Pen non è esente da episodi analoghi. Il caso eclatante è stato quello di una donna che ha ritirato la sua candidatura con Rn dopo che è emersa una foto che la ritraeva con un berretto da ufficiale della Seconda guerra mondiale. Ancora bollente invece la vicenda rivelata il 2 luglio dal quotidiano locale Ouest France sulla candidata del Rassemblement national Annie-Claire Bell, condannata al carcere nel 1995 per presa di ostaggi armati. La donna, oggi settantenne, e suo marito rapirono per tre ore sotto la minaccia delle armi il segretario generale del municipio di Ernée, nella Mayenne. Se la cavarono con dieci mesi di carcere.

Secondo quanto riferito all'epoca dai gendarmi all'Afp, la donna aveva addirittura sparato un colpo che non ha causato vittime. "Sto continuando la mia campagna come se nulla fosse successo", ha affermato Annie-Claire Bell a BfmTv. Il problema principale del partito di Le Pen rimane questo: proseguire come se nulla fosse successo pensando che la cosmesi degli ultimi anni basti a cancellare decenni di campagne d'odio e di negazionismo, come quando il padre Jean-Marie definì le camere a gas "un dettaglio nella storia della Seconda guerra mondiale". Anche se oggi a temere di più il partito di estrema destra è la popolazione musulmana o comunque con origini straniere, minacciata dalla campagna di Bardella che li prende costantemente di mira anche grazie al sostegno dell'impero mediatico del miliardario Vincent Bolloré.

Le accuse di antisemitismo alla sinistra

Oggi nell'Esagono quello che gli ebrei francesi sembrano temere di più è il nuovo antisemitismo, redivivo dopo l'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas e la guerra nella striscia di Gaza condotta dallo Stato di Israele. Come racconta Le Figaro, molti ebrei "sono sprofondati nello sgomento", sentendosi stretti in queste elezioni tra il martello dell'estrema destra e l'incudine di una sinistra pro-Palestinese. Il collettivo Golem, un gruppo di ebrei di sinistra, ha invitato espressamente il Nuovo fronte popolare ad "affrontare direttamente" la lotta contro l'antisemitismo e ad adottare misure concrete per combattere le discriminazioni, con gli atti classificati come antisemiti in crescita nel 2023. Come risposta i leader della formazione di sinistra hanno denunciato una "campagna di diffamazione", che mira a "screditare" la nuova formazione rosso-verde e a dividere la sinistra. Troppo poco per chiedere all'elettorato ebreo di votare compatto contro l'estrema destra. Una richiesta che risulta oggi molto meno scontata rispetto al recente passato.

Il baratro dell'economia

Tra le preoccupazioni principali dei francesi rimane la questione del potere d'acquisto e della crescita economica. Secondo l'ultima edizione del Barometro dell'Economia, i timori maggiori sono concentrati sulle ricette economiche proposte dalla sinistra, in particolare in materia di riduzione del deficit di bilancio. Sulle proposte di Macron gli elettori sono meno negativi, ma solo il 17% è ottimista sul suo operato in caso di vittoria. Il programma di estrema destra di Bardella è quello che invece spaventa di più gli economisti. "Con il Nfp rischiamo di essere richiamati all'ordine dall'Ue e dai mercati. Sarebbe umiliante e costoso, non tragico", hanno dichiarato a Les Echos alcuni economisti, vicini al partito di Macron. Gli scenari peggiori sono però connessi, secondo gli esperti, ad un'ascesa dell'estrema destra: calo di attrattiva del Paese, difficoltà produttiva in alcuni settori a causa dell'espulsione dei lavoratori privi di documenti e una recessione connessa al terremoto elettorale.

Volti nuovi in tv, vecchia guardia al comando

Questa campagna elettorale ha visto l'emergere di alcuni personaggi politici, più o meno giovani, sulla scena francese. Ai dibattiti televisivi hanno partecipato Jordan Bardella (28 anni) come candidato premier per il Rassemblement national, Gabriel Attal, classe 1989 e attuale primo ministro ed esponente di Ensemble!. Al loro fianco c'è Manuel Bompard (nato nel 1986), selezionato dal Nuovo fronte popolare per incarnare il volto della sinistra unita, anche se in caso di vittoria non è stato definito ancora un candidato premier. A loro si aggiunge la figura emergente di Marine Tondelier (37 anni), l'ecologista che con la diplomazia della parola è stata in grado di ricucire le fratture della sinistra, almeno per questa tornata elettorale.

Dietro le quinte però restano presenti e vigili le vecchie conoscenze della politica francese. Emmanuel Macron, che suscita ostilità in gran parte del Paese, ha preferito sparire dalla campagna elettorale, ma ha già annunciato che a prescindere dai risultati resterà presidente della Repubblica. Marine Le Pen ha insignito il giovane Bardella, ma le chiavi del partito sono saldamente nelle sue mani e in caso di vittoria potrebbe candidarsi nuovamente alle presidenziali del 2027. Jean-Luc Mélenchon si è defilato, per attenuare gli attriti tra la sua France Insoumise e le altre componenti di sinistra del Nuovo fronte popolare. Anche nel suo caso è difficile che si farà davvero da parte se la sinistra il 7 luglio dovesse spuntarla.