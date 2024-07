La Francia divisa: la sinistra avanza nelle città, la destra dilaga nei sobborghi

Quando il presidente Emmanuel Macron aveva indetto le elezioni anticipate dopo il 9 giugno, aveva invocato l'idea di "dare voce ai francesi". E la voce è arrivata forte e chiara. L'Eliseo centrista e liberale è stato bocciato, l'estrema destra è alle soglie del potere e il campo largo della sinistra-ecologista resiste, ma non argina l'ondata del Rassemblement National. Se nei centri urbani il Nuovo Fronte Popolare si rafforza (soprattutto a Parigi), l'impegno dell'unità rosso-verde non è bastato a respingere il Rassemblement National, avanti in gran parte del Paese.

La Francia esce dalle urne divisa tra sobborghi e grandi città, con i vecchi centri industriali e le aree rurali spostati ancor più all'estrema destra (sia a Nord che a Sud), mentre diversi centri urbani premiano i candidati di sinistra, con rarissime eccezioni ad Ovest dove il partito macronista regge. L'ago della bilancia potrebbe finire nelle mani dei Repubblicani di Eric Ciotti, spaccati tra la volontà del suo leader di appoggiare l'estrema destra e il resto del partito che non se la sente di consegnare le chiavi dell'Assemblea nazionale (e in prospettiva dell'Eliseo) a Marine Le Pen e al suo giovane delfino Jordan Bardella. Il 7 luglio sarà il giorno decisivo per il futuro dei cugini d'oltralpe. Per il centro e la sinistra rimescolare le carte in appena sei giorni sarà un'impresa durissima.

I dati sull'affluenza

Indette frettolosamente da Emmanuel Macron, al primo turno le legislative francesi consegnano un dato di rilievo: una partecipazione importante (oltre il 68%), la più alta dal 1997. A meno di un mese di distanza dall'appuntamento delle Europee, stavolta le urne restituiscono con ancora maggior chiarezza il volto della Francia continentale e di quella d'oltremare (molto movimentata nelle ultime settimane). Il Rassemblement National è in vantaggio col 33,15% dei voti su scala nazionale. Alle sue spalle si piazza il Nuovo Fronte Popolare (27,99%), la coalizione capitanata da La France Insoumise di Jean-Luc Melenchon e Manuel Bompard, premiato dalle aree urbane.

Ensemble! Pour la République, il partito del presidente Emmanuel Macron (appena sopra il 20%), ha resistito solo nel Nord-Ovest della Francia. La premiata coppia dell'estrema destra, la "morbida" Marine Le Pen e il giovane "capitano" Jordan Bardella, si avviano a conquistare l'Esagono con la loro retorica anti-immigrati e la narrazione di una Francia dorata, tutta rivolta ad un passato mitizzato, frutto anche di una memoria falsata, che però affascina e dona una parvenza di sicurezza (o quantomeno di cambiamento) a una larga fetta di popolazione.

I sobborghi delusi e arrabbiati

Come racconta un reportage di France 24, i sobborghi sia industriali che rurali, di cui alcuni in passato erano stati persino un pilastro del Partito comunista francese, hanno abbracciato il "nuovo" Rassemblement National di Marine Le Pen. La leader risulta meno estremista e meno "tossica" rispetto al padre Jean-Marie, fondatore del Front National (accusato di antisemitismo e legami indissolubili coi collaborazionisti nazi-fascisti di Vichy). La sua svolta dall'apparenza più moderata è stata premiata da un voto in larga parte operaio, agricolo e piccolo borghese, nostalgico ed esasperato dalla perdita di potere d'acquisto, dalla delinquenza e dalle regole dell'Unione europea, che guarda con grande ostilità l'attuale inquilino dell'Eliseo, da cui gli elettori si sono sentiti traditi. Non importa se le ricette economiche di Bardella potrebbero premiare i più ricchi a prescindere dal merito, quello che conta adesso è esprimere la propria rabbia e contrarietà all'attuale governo.

Geografia del voto francese

Rn ha ottenuto i risultati più netti nelle roccaforti nel nord e nel nord-est della Francia, con 38 eletti al primo turno, che hanno ottenuto oltre il 50% dei voti, rappresentando almeno il 25% degli iscritti nelle liste elettorali. Tra i candidati eletti al primo turno la stessa Marine Le Pen, salita nella circoscrizione elettorale del Pas-de-Calais (58,04%). Nel Nord-Est il Rassemblement National non è riuscita a spuntarla né tra gli elettori di Lille, che hanno premiato Aurelién Le Coq del Nuovo Fronte Popolare, né tra quelli di Strasburgo, che hanno spedito al secondo turno candidati del Nuovo Fronte Popolare e di Ensemble. L'estrema destra si è imposta o è in vantaggio anche nelle aree centrali e meridionali della Francia. Pure in questo caso fanno eccezione le grandi città come Lione, Tolosa, Nantes. I Repubblicani di Eric Ciotti invece sono in vantaggio a Nizza, mentre nella multietnica Marsiglia, attanagliata dai signori della droga, è in vantaggio Monique Griseti del Rn, che però non è riuscita ad ottenere la maggioranza assoluta per ottenere un seggio.

Parigi premia la sinistra

Confermata la caduta libera di Macron, che si è aggrappato ad una strategia "anti-estremi" che non lo ha ripagato. I suoi candidati sono in leggero vantaggio solo nell'Ovest della Francia, come a Bordeaux e ad Angers. Il "disastro"del centro macronista è ancora più chiaro nella capitale. Parigi si è tinta di rosso, più di quanto non lo fosse alle ultime presidenziali. Prima di queste elezioni, i 18 collegi elettorali erano equamente divisi tra candidati pro-presidente e quelli della precedente formazione di sinistra-ecologista Nupes. Stavolta la storica partecipazione alle urne, con una vasta mobilitazione anche studentesca, ha premiato il Nuovo Fronte Popolare che ha già eletto nove deputati al primo turno. In generale la sinistra è in testa in 13 dei 18 collegi elettorali parigini. Alcune teste vicine a Macron (nel presente o nel passato) sono già cadute, come Clément Beaune, ex ministro dei Trasporti, bocciato dalle urne nonostante si sia opposto alla legge sull'immigrazione, e per questo espulso dal partito. In difficoltà in vista del secondo turno anche il ministro della Funzione Pubblica Stanislao Guerini.

In vista del ballottaggio del 7 luglio saranno decisivi gli accordi e i compromessi. Il centro macronista potrebbe chiedere di riversare i voti sui candidati di sinistra dove quest'ultima è in vantaggio, per fronteggiare insieme l'estrema destra, ma non è detto che tutti i candidati siano d'accordo su questa opzione. Il Partito Repubblicano, che sulla carta incarna l'eredità di Charles De Gaulle, è chiamato ora a decidere. Snaturarsi come chiede il presidente Eric Ciotti, appoggiando espressamente Bardella e i suoi candidati, o fare un passo indietro e unirsi a quel "fronte democratico e repubblicano" invocato da Macron per battere quell'estrema destra che non fa più paura ma piace a una larga fetta dei francesi.