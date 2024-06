Chi sono Les Républicains, la destra moderata che si allea con Le Pen (e implode)

La decisione inaspettata del presidente francese Emmanuel Macron di convocare elezioni anticipate ha scoperchiato il vaso di Pandora della politica transalpina, precipitando nel caos tanto la destra quanto la sinistra. Il campo dei conservatori è stato agitato dalla scelta di Éric Ciotti, leader dei Républicains che teoricamente sarebbero moderati, di allearsi con l'estrema destra del Rassemblement national. Una decisione azzardata che avrà conseguenze sia in Francia che in Europa.

Terremoto politico

Da quando, domenica sera (9 giugno), l'inquilino dell'Eliseo ha annunciato di aver sciolto l'Assemblea nazionale e di aver indetto nuove consultazioni per il 30 giugno (primo turno) e il 7 luglio (ballottaggi), Oltralpe i movimenti tellurici pre-elettorali sono febbrili a dire poco. Soprattutto alla destra dei macroniani. Qui a tenere banco è l'apertura di credito da parte del presidente del partito di centro-destra Les Républicains (Lr), Éric Ciotti, al Rassemblement national (Rn), lo storico partito dell'ultradestra francese guidato dalla stirpe dei Le Pen (prima Jean-Marie e poi sua figlia Marine) e le cui redini sono ora in mano al 28enne Jordan Bardella, che va fortissimo su Tiktok e ha portato a casa il 31,37% dei consensi alle europee dello scorso weekend.

La mossa di Ciotti

Come il delfino di Le Pen, figlio di un'immigrata piemontese ed eletto presidente del Rn nel 2022, anche Ciotti ha origini italiane (suo padre è di Treviso) ed è a capo del suo partito da dicembre di due anni fa. A far discutere in queste ore è la decisione, annunciata ieri (11 giugno), di accettare l'offerta del Rn di formare un'alleanza elettorale in vista delle legislative di fine mese. Una mossa che deriva evidentemente da calcoli numerici legati alla complessità del sistema elettorale francese, e che infatti è stata giustificata dal leader dei Repubblicani con la necessità di mantenere una solida presenza all'Assemblée nationale, la camera bassa del legislativo. "Diciamo le stesse cose, quindi smettiamo di inventarci un'opposizione immaginaria", ha dichiarato Ciotti a TF1 TV, sostenendo la necessità di formare un "blocco nazionale" di destra.

I Repubblicani verso il collasso

Come prevedibile, le dichiarazioni di Ciotti hanno scatenato un putiferio. Lr è la forza storica del centro-destra francese, formata nel 2015 da Nicolas Sarkozy sulle ceneri dell'Union pour un mouvement populaire (Ump), il contenitore di neo-gollisti, conservatori e liberali creato nel 2002 da Jacques Chirac. Si tratta di un partito moderato, che ha rappresentato il mainstream conservatore fino all'ascesa di Macron nel 2017, quando l'attuale presidente sbaragliò Repubblicani e Socialisti con la sua République en marche.

Al di là delle alterne fortune elettorali, uno dei capisaldi di Lr era il fermo posizionamento contro l'estrema destra di Rn, intorno alla quale esiste da sempre un "cordone sanitario" tenuto insieme da tutte le forze politiche. È quel "fronte repubblicano" invocato da Macron in occasione delle ultime due presidenziali, quando ha battuto al secondo turno proprio Marine Le Pen. Lo stesso Ciotti, nel 2021, aveva dipinto il Rn come lo storico "nemico della famiglia gollista".

Per questo la sua fuga in avanti sta spingendo il partito verso l'implosione: lui è convinto di avere dalla sua parte la base, ma gli eletti di Lr stanno portando avanti una fronda interna che potrebbe presto tradursi in una scissione definitiva. Diversi pesi massimi del partito e la quasi totalità dei suoi dirigenti hanno criticato aspramente una scelta che bollano come verticistica oltre che politicamente suicida, chiedendo a gran voce le dimissioni di Ciotti. Il tempo stringe (la scadenza per la presentazione delle liste è domenica prossima, 16 giugno) e questo lascia credere che assisteremo a nuovi esplosivi sviluppi.

Ciotti si 'barrica' nel palazzo di Rn

Ciotti, ha addirittura fatto chiudere la sede del partito a Parigi. L'obiettivo apparente è quello di impedire che gli altri dirigenti si riuniscano nel pomeriggio e prendano atto delle sue "dimissioni forzate", a causa dell'opposizione diffusa alla sua scelta. Secondo il leader, la riunione convocata dalla numero due del partito Annie Genevard "non risponde alle esigenze giuridiche dei nostri statuti". Una conferenza stampa è stata annunciata da un collaboratore di Ciotti, dimissionario, alla fine della riunione, che si terra comunque davanti alla sede. "Lo tireremo fuori dall'ufficio del generale de Gaulle", ha detto un altro esponente repubblicano, Aurelien Pradié, che l'anno scorso era stato allontanato da Ciotti di cui era il numero due, a causa di divergenze sulla riforma delle pensioni. Il presidente 'assediato' ha spiegato la decisione di chiudere gli uffici con "motivi di sicurezza", "in seguito alle minacce ricevute e ai disordini di ieri: devo garantire la sicurezza del personale", ha detto.

Le conseguenze in Europa

A livello europeo, Lr (come già l'Ump) fa parte dei Popolari (Ppe), la grande famiglia dei cristiano-democratici cui è affiliata anche Forza Italia e che è di fatto dominata dalla Cdu-Csu tedesca di Ursula von der Leyen e Manfred Weber.

E proprio questa delegazione, uscita rinvigorita dalle europee dello scorso weekend, ha minacciato esplicitamente i colleghi transalpini di un'espulsione dal Ppe se dovessero continuare sulla strada dell'alleanza con i lepenisti. "Se Les Républicains prende seriamente questa strada verso destra, non ci sarà più un posto nel Ppe per questo partito un tempo orgoglioso, che si sta marginalizzando da solo", ha dichiarato ad Euractiv il parlamentare tedesco Jurgen Hardt.

Del resto, è un segreto di Pulcinella che i Repubblicani francesi siano ai ferri corti con la Cdu e il resto del Ppe: lo scorso marzo non avevano sostenuto la candidatura di von der Leyen a Spitzenkandidatin del partito al congresso di Bucarest, e con ogni probabilità non la voteranno nemmeno a Strasburgo quando cercherà la riconferma degli eurodeputati. Ma a quel punto Lr potrebbe aver già abbandonato la barca.