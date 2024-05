I partiti più bizzarri da votare alle elezioni europee

Le elezioni europee sono alle porte e i politici sono a caccia di voti per riuscire ad ottenere seggi a Strasburgo, magari per guadagnare qualche extra rispetto all'attività politica, o semplicemente ricevere un po' di visibilità mediatica. Tra tutti i partiti candidati nell'Unione europea alcuni suonano più strani di altri, ma gli elettori potrebbero comunque decidere di premiarli nonostante i loro nomi un po' assurdi o dei programmi estremamente specifici. Ve ne segnaliamo alcuni che dalle liste ci sono balzati agli occhi.

Non votate per noi

Mentre Bruxelles si sforza in tutti i modi di convincere gli elettori europei, in particolare i giovani, a non disertare le urne, in Repubblica ceca c'è un partito che ha scelto un nome che suona paradossale: "Non votate per noi" (in ceco Nevolte Urza.cz. o Nechceme Vase Hlasy). Andando sul loro sito vengono promosse idee anarco-capitaliste. Martin Urza lo ha fondato prima delle elezioni della Camera dei Deputati del 2021, in cui lui stesso era candidato, ma non voleva essere eletto. L'obiettivo principale è di avviare un dibattito nella società ceca sulla dannosità dello Stato in determinati settori e sulla necessità di lasciare spazio totale al libero mercato in queste aree.

Il partito del pollo diabolico

In Svezia appaiono 114 liste per appena 21 seggi. In questa serrata competizione nutre qualche speranza il Partito del Pollo Diabolico (in svedese Ond Kyckling Partiet). Il suo fondatore Svante Strokirk pare interessato soprattutto a testare il sistema elettorale del suo Paese e quanto sia facile candidarsi nonostante ci si presenti con una sorta di "scatola vuota". Ad Euronews ha ammesso di aver iniziato per scherzo, poi ha abbinato alcune idee politiche basilari, come la riforma del diritto d'autore e delle stesse regole elettorali. Punta ad ottenere un centinaio di voti, che sarebbe già un risultato notevole rispetto ai 39 ottenuti alle urne nel corso delle recenti elezioni nazionali. Non basterà per ottenere un seggio all'Eurocamera, ma potrebbe comunque sottrarre qualche manciata di voti ai consueti protagonisti elettorali.

Il partito della vita eterna

Se pensate che vivere 80 anni e sentirsi ancora in forma sia un buon risultato da ottenere, c'è chi punta più in alto: arrestare del tutto il processo di invecchiamento e vivere in eterno. Non è il fulcro di una sceneggiatura holliwoodiana, ma il programma di un partito che i tedeschi potranno votare il 9 giugno. Per realizzarlo i suoi membri promettono, in caso di vittoria, di investire 40 miliardi di euro all'anno dei fondi Ue per offrire una "vita sana illimitata per tutti", in modo tale da diventare non centenari ma millenari. Il nome ufficiale è Partito per la ricerca sul ringiovanimento medico allopatico (Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung) e il suo leader è il biochimico berlinese Felix Werth. L'obiettivo generale è di prevenire le sofferenze causate dalle malattie legate all'età, evitando i tagli alla sanità posti in essere da gran parte dei governi del blocco europeo, Italia in prima fila. La piccola formazione si è detta disponibile a formare coalizioni con tutti i principali partiti tranne l'Alternativa per la Germania (AfD). La vita eterna non va d'accordo coi nostalgici del nazismo.

Votare per l'Esperanto

Nella ricchissima lista delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, secondo i membri di un partito francese ne manca una indispensabile: l'Esperanto. Quest'ultima è una lingua "artificiale" inventata nel 1887 per far dialogare i diversi popoli cercando di creare comprensione e pace utilizzando una seconda lingua semplice, al tempo stesso in grado di contenere in s" anche gli idiomi meno diffusi. Per rimediare alle mancanze di Bruxelles, è stato creato il partito Europa Democrazia Esperanto, con l'unico obiettivo di far riconoscere la creazione di Ludwik Lejzer Zamenhof tra le 24 lingue ufficiali del blocco.

Sul sito web del partito, gli autori si lamentano che "gli organi dell'Ue funzionano quasi esclusivamente in inglese", il che escluderebbe gran parte della popolazione europea dalle importanti decisioni assunte nella capitale europea. Il partito, pur essendo un outsider, non è un novizio delle elezioni europee, partecipandovi sin dal 2004. Nel 2019 i voti ottenuti furono 18.587, pari allo 0,08% del totale nazionale. A giugno di quest'anno la testa di lista rimane la fondatrice Laure Patas d'Illiers, un'informatica in pensione che sfiderà gli altri 28 partiti in lizza in Francia. Nel suo programma il partito promette anche difendere la "diversità linguistica e culturale" e punta a rafforzare la democrazia europea con l'adozione di una costituzione tramite referendum. Kuraĝon Laure (Coraggio Laure)!

Una risata li eleggerà

Comicità e potere è uno dei cocktail più in voga di questi anni. Oltre al caso extra-Ue del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, c'è quello del Movimento 5 Stelle fondato da Beppe Grillo, pur non avendo il comico mai rivestito un incarico politico ufficiale. Alle elezioni di giugno, oltre ai 5Stelle nelle liste europee figurano anche altri partiti fondati da esperti umoristi. In Germania si ricandida il famoso Die Partei (Il Partito), fondato da Martin Sonneborn, caporedattore del periodico satirico Titanic dal 2000 al 2005. Sonneborn ha già testato il suo successo elettorale, diventando eurodeputato per la prima volta nel 2014 e confermandosi nel 2019. Si ripresenta stavolta per un terzo mandato, in cui promette di ricostruire il muro di Berlino e di limitare i prezzi di birra e kebab. Dal sito web del Parlamento Ue, risulta che il giornalista-umorista, che oggi scrive anche per Spiegel Online, non si sia occupato di un solo rapporto nel corso dei suoi dieci anni come eurodeputato.

Ciò nonostante Sonneborn garantisce di essersi occupato di questioni serissime come il modo in cui la Commissione europea ha negoziato i contratti per il vaccino Covid con l'azienda Pfizer. In una mail ad Euronews ha precisato: "È fondamentale non rieleggere i partiti che hanno portato l'Europa nella guerra e nella crisi". Nel novero delle formazioni "umoristiche" c'è anche "Il Partito del cane a due code" (in ungherese Magyar Kétfarkú Kutya Párt). La sua storia risale a quasi vent'anni fa e si radica in Ungheria. Creato con l'intento di deridere la politica, l'impegno dei suoi membri è diventato nel tempo meno scherzoso. L'intento di Marietta Le, la principale candidata è quello di mettere in evidenza problemi reali del quotidiano, pur senza perdere il lato ironico della formazione. Il programma spazia dalla riparazione dei marciapiedi rotti alla lotta alla corruzione. Nell'Ungheria dell'autoritario Viktor Orban, dove l'indipendenza della magistratura e la libertà di stampa sono state fortemente limitate, pare ci sia davvero poco da ridere.