Ecco tutti i nuovi vicepresidenti e i questori del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo si è ufficialmente insediato e ha scelto il suo nuovo bureau, la squadra di 14 vicepresidenti e 5 questori che supporteranno il lavoro della presidente Roberta Metsola, eletta con una maggioranza bulgara per un secondo mandato alla guida dell'Assemblea comunitaria. Braccio destro della popolare maltese, e sua vicepresidente vicaria sarà un'altra popolare, la tedesca Sabine Verheyen che ha ottenuto al primo turno 604 voti.

Seguono in ordine di consensi

Ewa Kopacz (Ppe, Polonia, 572 voti)

Esteban González Pons (Ppe, Spagna, 487)

Katarina Barley (S&D, Germania, 450)

Pina Picierno (S&D, Italia, 405)

Victor Negrescu (S&D, Romania, 394)

Martin Hojsik (Renew, Slovacchia, 393)

Christel Schaldemose (S&D, Danimarca, 378)

Javi López (S&D, Spagna, 377)

Sophie Wilmès (Renew, Belgio, 371)

Nicolae Stefanuta (Verdi, Romania, 347),

Tutti questi deputati, che fanno parte della maggioranza che dovrebbe votare la fiducia a von der Leyen sono stati eletti al primo turno. Al secondo sono passati invece due conservatori e un esponente della sinistra radicale

Robert Zile (Ecr, Lettonia, 490)

Antonella Sberna (Ecr, Italia, 314)

Younous Omarjee (The Left, Francia, 311)

Niente da fare per gli esponenti della destra radicale dei Patrioti d'Europa di Marine Le Pen, Viktor Orbán e Matteo Salvini (terza forza dell'emiciclo per numero di eletti, 84) e dell'Europa delle nazioni sovrane, la nuova creatura dell'ultradestra tedesca AfD (che ha solo 25 membri ed è il gruppo più piccolo). Il francese Fabrice Leggeri e la ceca Klára Dostálová dei Patrioti hanno ottenuto rispettivamente 177 e 116 voti. La polacca Ewa Zajączkowska-Hernik di Europa delle Nazioni Sovrane solo 46 voti. Le due vicepresidenze che il metodo D'Hondt (il metodo con cui si dividono le cariche in base alla grandezza dei gruppi) attribuiva ai Patrioti sono andati ai socialisti e ai liberali.

Il Parlamento ha eletto anche i cinque Questori, sono responsabili delle questioni amministrative e finanziarie che riguardano direttamente i deputati e le loro condizioni di lavoro.

Saranno Andrey Kovatchev (Epp, Bulgaria, 559 voti)

Marc Angel (S&D, Lussemburgo 461 voti)

Miriam Lexmann (Epp, Slovacchia, 459 voti)

Fabienne Keller (Renew, Francia, 398 voti)

Kosma Zlotowski (Ecr, Polonia, 335 voti)

I primo quattro, tutto esponenti della maggioranza sono stati eletti al primo turno. Al secondo è passato il candidato dei conservatori ma di nuovo non quello dei Patrioti, l'ungherese Pál Szekeres che si è fermato a 130 preferenze.