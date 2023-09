Intelligenza artificiale e governance: le sfide per l’Europa nell’era digitale

Un momento di dialogo tra esperti, eurodeputati e altri rappresentanti delle istituzioni Ue sullo stato dell’arte sull’Intelligenza artificiale in Europa. È quello promosso dal Parlamento europeo oggi 8 settembre presso la sede di Esperienza Europa “David Sassoli”, in Piazza Venezia n. 6 a Roma. L’evento sarà anche un’occasione di formazione per i giornalisti interessati valido ai fini dei crediti formativi. Ecco la diretta: