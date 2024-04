Archiviato il Piepergate, continuano i guai per Ursula von der Leyen

I motori della campagna elettorale europea sono già ampiamente caldi e si vede. Nella tarda serata di lunedì 15 aprile è arrivata la notizia delle dimissioni di Markus Pieper, il semisconosciuto eurodeputato finito al centro di una bufera politica nelle ultime settimane che, alimentata dai media, stava diventando un po' troppo scomoda per la presidente uscente della Commissione Ursula von der Leyen, che spera di ottenere un secondo mandato dopo il voto di giugno. Se niente di questo vi suona familiare, ecco qui il riassunto della storia.

Da dove siamo partiti

Il cosiddetto "Piepergate" è scoppiato a febbraio quando il giornalista italiano David Carretta ha riportato dei crescenti malumori interni al collegio dei commissari in seguito alla nomina, avvenuta a fine gennaio, di Markus Pieper in qualità di "inviato per le Pmi". Chi è Pieper? Un eurodeputato praticamente sconosciuto fuori della bolla brussellese (e pure dentro, fino a poco tempo fa) sbarcato a Strasburgo nel 2004, che è compagno di partito di von der Leyen (la Cdu, che fa parte dei Popolari europei) e ha acquisito una centralità sempre crescente all'interno della delegazione tedesca all'Eurocamera, soprattutto nell'attuale legislatura che vede alla guida della Commissione l'ex-ministra della Difesa di Angela Merkel. L'incarico di inviato per le piccole e medie imprese è stato creato per impulso della stessa von der Leyen lo scorso autunno e consiste in una sorta di "collegamento" diretto tra le Pmi e l'esecutivo comunitario: opera sotto l'ala del commissario al Mercato interno, il liberale francese Thierry Breton (molto vicino a Emmanuel Macron) e percepisce uno stipendio di 15mila euro netti al mese.

Qual era il problema?

Ora, questa nomina ha assunto le dimissioni dello scandalo perché è stata fortemente osteggiata da quattro pezzi da novanta della Commissione: in primis Breton, che prediligeva un'altra candidata, più tre socialisti di peso quali l'Alto rappresentante Josep Borrell, il titolare dell'Economia Paolo Gentiloni e Nicolas Schmit, candidato del Pes alla presidenza del collegio. A fare fuoco contro Pieper si è messo anche un nutrito fronte di europarlamentari ostili al bis di von der Leyen al Berlaymont.

Nodo del contendere erano le qualifiche di Pieper: apparentemente, le altre due candidate per il ruolo (l'eurodeputata ceca Martina Dlabajová e la vicedirettrice della Confederazione delle imprese svedesi Anna Stellinger) avevano ottenuto punteggi migliori di lui dai valutatori. Non si spiegava dunque la nomina del tedesco, se non nei termini di una scelta politica della stessa von der Leyen che puzzava di favoritismo e conflitto di interessi. Un processo non trasparente né imparziale, insomma, che qualcuno ha visto come una mossa per blindare il sostegno della Cdu alla ricandidatura della presidente uscente della Commissione. Nonché come l'ennesima conferma dei metodi opachi e verticistici dimostrati da von der Leyen durante il suo mandato.

Ultimo atto: l'addio di Pieper

Il caso era dunque montato nelle ultime settimane, finché la pressione politica sulla leader dell'esecutivo Ue è diventata troppa. Come riportato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, Pieper ha rassegnato le proprie dimissioni lunedì 15 aprile, accettate da von der Leyen in tarda serata, una manciata di ore prima di quando il contratto di inviato per le Pmi sarebbe dovuto cominciare, martedì mattina. Nel farsi da parte, Pieper (che rimarrà in carica come eurodeputato) ha comunque lanciato una stilettata a Breton, dichiarando che la decisione di mettere in discussione la sua nomina è stata "di cattivo stile e motivata esclusivamente dalla politica di partito".

Dal canto loro, le organizzazioni imprenditoriali tedesche avevano salutato con favore la nomina di Pieper, dato che l'ormai ex-inviato aveva spesso difeso i loro interessi contro l'eccessiva "burocratizzazione" del Green deal e contro altri oneri collegati alle ambizioni climatiche del blocco, come la direttiva sulle case green. Ma a quanto pare dovranno mettersela via pure loro. E il posto che Pieper non ha nemmeno potuto godersi è ora di nuovo vacante, ma non verrà occupato fino a dopo le europee di giugno.

Aumenta così il numero delle tegole che stanno cadendo in testa a von der Leyen in questa campagna elettorale, dopo l'indagine aperta dalla Procura europea (Eppo) sui messaggi scambiati con l'azienda Pfizer circa l'acquisto di vaccini anti-Covid, le critiche sulla vicinanza al governo estremista di Benjamin Netanyahu in Israele e la causa intentata dall'Aula di Strasburgo contro di lei per lo scongelamento dei fondi europei all'Ungheria di Viktor Orbán.