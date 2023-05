Fissata la data delle elezioni europee: in Italia si voterà il 9 giugno 2024

Tra poco più di un anno i cittadini dell'Unione europea saranno chiamati a rinnovare i loro rappresentanti nel loro Parlamento comune a Bruxelles e Strasburgo. Gli ambasciatori dei 27 Stati membri hanno concordato la data delle prossime elezioni comunitarie che si terranno nel periodo tra il 6 e il nove giugno del 2024. In Italia si voterà domenica 9. "La democrazia dell'Unione europea oggi è più importante che mai. Il vostro voto conta e deciderà la direzione che l'Unione prenderà", ha dichiarato la presidente dell'Aula, Roberta Metsola, nel primo appello al voto.

"L'Ue non è perfetta e si evolve continuamente. Il mondo cambia e dobbiamo cambiare anche noi. Abbiamo bisogno di riforme, non possiamo essere spaventati del cambiamento", ha detto la popolare maltese in un video pubblicato sui canali social. "Per questo l'Europa ha bisogno che voi facciate la vostra parte, siate parte del più grande esercizio democratico del continente e non lasciate che qualcun altro decida per voi. Votate", ha concluso rivolgendosi ai cittadini europei.

It's time.



To reform. To change.



To keep listening, keep explaining and keep delivering.



To recapture the sense of hope and possibility that the EU offers.



You have the chance to choose.



6th - 9th June 2024.



