Cosa significano per l'Europa i risultati del voto in Francia

I risultati insapettati delle legislative in Francia consegnano un quadro della Repubblica transalpina molto frantumato e incerto. L'insicurezza non piace ai mercati, ma vari leader sia in Europa che fuori dal vecchio continente hanno tirato un sospiro di sollievo di fronte alla sconfitta di Marine Le Pen. Il suo Rassemblement national ha comunque raggiunto un risultato storico senza però conquistare quel primo posto, con maggioranza assoluta annessa, che le avrebbe aperto le porte dell'Hotel Matignon e del governo transalpino. Il Nuovo fronte popolare, risultato primo, si appresta a proporre un primo ministro che possa raccogliere consensi anche fuori dalla coalizione di sinistra, provando a superare le difficoltà di dialogo presenti già all'interno della sua maggioranza.

I riflessi di questi risultati sul vecchio continente sono molteplici. Alcuni si sono prodotti nell'immediato, come l'adesione del Rassemblement national al gruppo di estrema destra dei Patrioti di Viktor Orban al Parlamento europeo. Altri si vedranno col tempo e la misura del cambiamento sarà chiara solo quando i nodi principali verranno sciolti e il nuovo primo ministro otterrà l'incarico dal presidente francese Emmanuel Macron nonché il voto di fiducia decisivo da parte degli eletti dell'Assemblea nazionale.

L'abbraccio tra Le Pen e Orban

Dopo il ballottaggio del 7 luglio la squadra di governo francese risulta un vero e proprio rebus, con l'alleanza di sinistra Nuovo Fronte Popolare che ha guadagnato 182 dei 577 seggi dell'Assemblea nazionale francese, ma che dovrà cercare un compromesso con l'alleanza centrista del presidente Macron, forte dei suoi168 seggi. Il Rassemblement National di estrema destra, che ne guadagnati "appena" 143, resterà di sicuro all'opposizione. La convivenza tra centro e sinistra al potere non è scontata e non è detto duri fino al 2027, anno delle presidenziali. Il primo riflesso europeo riguarda proprio l'adesione di Marine Le Pen al nuovo gruppo al Parlamento europeo fondato dal presidente ungherese Viktor Orban. La mattina dell'8 luglio, durante una riunione a Bruxelles, il gruppo sovranista Identità e democrazia, a cui aderivano sia il Rassemblement national che la Lega di Matteo Salvini, si è sciolto decidendo di aderire ai Patrioti.

L'obiettivo è di formare un nuovo blocco di estrema destra rafforzato, che faccia opposizione alla seconda legislatura di Ursula von der Leyen, che attende per il 18 luglio il voto di fiducia dell'Eurocamera a Strasburgo. Il deludente risultato elettorale ha sciolto le ultime remore di Marine Le Pen, che secondo gli esperti in caso di vittoria avrebbe potuto scegliere di evitare l'abbraccio con Orban, inviso a larga parte dei leader dell'Unione europea a causa delle sue posizioni di vicinanza a Vladimir Putin. Il matrimonio tra sovranisti di Le Pen e gli unghersi di Fidesz, i cechi di Ano, gli austriaci dell'Fpo e gli spagnoli di Vox, oltre ai leghisti, significa una sola cosa: un maggior isolamento di Giorgia Meloni.

Il ruolo di Macron, indebolito ma non sconfitto

A differenza di quanto si sospettava alla vigilia, Macron è risultato meno indebolito del previsto. Il suo ruolo internazionale pro-europeista e pro-Kiev potrebbe restare intatto come previsto dal think tank francese Iris. La soluzione di un governo di compromesso potrebbe risultare sgradita a una parte dell'elettorato di sinistra, ma secondo gli analisti è l'unica che potrebbe fugare le incertezze e restituire l'immagine di una Francia forte che ancora può rivestire un ruolo di primo piano tra gli Stati membri del blocco europeo.

Finora Macron ha dialogato proficuamente col cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, anche lui alle prese con una complicata coalizione rosso-verde-blu, insieme a socialisti e liberali. La prosecuzione dell'asse franco-tedesco potrebbe fungere da garanzia per alcune componenti di sinistra più moderate, come i socialisti di Place publique che fa capo a Raphael Gluckmann, mentre la sinistra radicale transalpina della France Insoumise non vede di buon occhio questa alleanza, molto sbilanciata nel suo sostegno a Kiev e che non esclude un impegno militare diretto europeo in Ucraina.

Il sospiro di sollievo di Kiev. O no?

L'unità del Nuovo fronte popolare passa proprio dalla questione del sostegno all'Ucraina. Kiev nel frattempo ha tirato un sospiro di sollievo, temendo in primo luogo l'imporsi del Rassemblement national a Parigi. La paura principale rimane quella di veder ridurre i sussidi all'Ucraina e il sostegno militare garantito finora dalla maggioranza centrista di Macron. Lo scampato pericolo è stato sottolineato anche dal primo ministro polacco Donald Tusk con un ironico post su X: "A Parigi entusiasmo, a Mosca delusione, a Kiev sollievo. Abbastanza per essere felici a Varsavia". A onor del vero il partito di Le Pen dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022 ha preso le distanze da Vladimir Putin, sostenendo in chiave elettorale che in caso di vittoria avrebbe continuato a fornire aiuti alla difesa ma non avrebbe inviato missili a lungo raggio o altre armi in grado di colpire il territorio russo dall'Ucraina.

D'altro canto Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, è stato accusato di rapporti di prossimità eccessiva con la Russia. A febbraio aveva sostenuto che era "giunto il momento di negoziare la pace in Ucraina con clausole di sicurezza reciproca", opponendosi da subito all'invio di armamenti di alto profilo a Kiev. Glucksmann invece, appena eletto eurodeputato, è posizionato più nettamente al fianco del governo di Volodomyr Zelensky. La sua figura sarebbe quasi certamente più gradita ai sostenitori dell'Ucraina, come Kaja Kallas, nuovo Alto rappresentante agli affari esteri dell'Ue in pectore.

Cosa accade su energia e lotta alla siccità

Il nuovo governo transalpino dovrà capire anche come posizionarsi rispetto al Green deal, asse portante delle politiche ambientali a livello europeo. L'estrema destra si è opposta con fermezza alle riforme della transizione ecologica, quindi la sua sconfitta rassicura gli animi dei sostenitori del Patto per l'ambiente. Macron in questi anni al potere ha spinto per includere e rafforzare nelle misure del Patto il nucleare, visto come un'alternativa più sicura e conveniente per la Francia rispetto alle energie rinnovabili. L'alleanza di sinistra potrebbe invece puntare molto di più sull'energia eolica offshore e su quella idroelettrica. Al tempo stesso però non può rischiare di far aumentare le bollette degli elettori.

Trovare un'alternativa europea per compensare le mancate forniture del gas russo sarà una priorità per un primo ministro che voglia risultare credibile agli occhi degli altri 26 leader dell'Ue. Il Nuovo fronte popolare cercherà anche un'alternativa rispetto ai mega bacini per l'acqua, impianti molto costosi voluti da Macron, per garantire nella lotta ai cambiamenti climatici un miglior equilibrio tra esigenze dei territori e necessità di produzione agricola. Si tratta di un tema che negli scorsi mesi ha scatenato violente proteste in varie aree della Francia e che condiziona pesantemente sia il futuro dell'agricoltura d'oltralpe che i modelli che l'Europa, in particolare quella meridionale, potrebbe adottare nella lotta alla siccità.