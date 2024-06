Orbán pagherà 1 milione al giorno all'Ue finché non rispetterà i diritti dei migranti

Continuano i guai giudiziari dell'Ungheria di Viktor Orbán con l'Unione europea. Stavolta nel mirino non ci sono lo smantellamento della democrazia o l'erosione dello Stato di diritto, ma i diritti dei migranti che entrano nel Paese magiaro. E così Budapest ha ricevuto una multa decisamente salata: 200 milioni di euro subito, più un milione per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di giustizia Ue. Il Paese è accusato in sostanza di limitare l'accesso alle procedure per chiedere l'asilo, di trattenerli in centri di detenzione illegali alla frontiera e di buttare fuori dai confini del Paese le persone senza rispettare le regole sui rimpatri.

Quella inflitta è una multa salata per le casse della nazione, da dove il premier ha subito battuto i pugni sul tavolo: "La decisione della Corte di giustizia europea di multare l'Ungheria con 200 milioni di euro più 1 milione di euro al giorno per aver difeso i confini dell'Unione Europea è oltraggiosa e inaccettabile", ha sbottato Orban su X, aggiungendo che "sembra che per i burocrati di Bruxelles i migranti illegali siano più importanti dei loro cittadini europei". Oggi (13 giugno) i giudici di Lussemburgo hanno valutato che lo Stato magiaro è rimasto inadempiente rispetto a una sentenza del dicembre 2020, nella quale si esortava Budapest a rispettare le norme comunitarie sull'asilo.

Nello specifico, il dispositivo della Corte di tre anni e mezzo fa accertava che il Paese era "venuto meno agli obblighi del diritto dell'Unione in materia di procedure di riconoscimento della protezione internazionale e di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Tra le colpe dell'esecutivo a guida Fidesz c'erano "la limitazione dell'accesso alla procedura di protezione internazionale, il trattenimento irregolare dei richiedenti in zone di transito nonché la riconduzione in una zona frontaliera di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, senza rispettare le garanzie della procedura di rimpatrio".

Quel verdetto si riferiva alle misure adottate dall'Ungheria durante la crisi migratoria del 2015 in contravvenzione al diritto Ue: la Commissione aveva citato il governo di Budapest di fronte alla Corte soprattutto per aver eretto barriere di filo spinato ai confini esterni del Paese (che era diventato uno snodo nevralgico per chi percorreva la rotta balcanica diretto in Germania e negli Stati scandinavi) e per aver creato delle "zone cuscinetto" sul proprio territorio in cui i migranti irregolari venivano deportati e detenuti in condizioni degradanti, privati del diritto di richiedere protezione internazionale.

Ora, secondo i giudici europei, Budapest in questi tre anni e mezzo non ha adottato le misure necessaria per dare concreta esecuzione alla sentenza del 2020, aprendo di conseguenza un grave vulnus nel diritto comunitario. Se quest'ultimo può essere disapplicato a piacere, non è più diritto: questo il ragionamento della Commissione, che ha adito nuovamente la Corte chiedendo l'imposizione di sanzioni contro l'esecutivo magiaro per la sua incapacità di conformarsi alle rilevazioni di tre anni e mezzo fa.

L'inadempienza contestata al governo ungherese riguarda in particolare la limitazione dell'accesso alla protezione internazionale, il trattenimento illegale dei richiedenti asilo nelle zone di transito e il mancato rispetto del loro diritto di rimanere sul territorio nazionale in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro il rigetto della loro domanda, nonché l'allontanamento dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente.

Con la sentenza odierna, la Corte di Lussemburgo ha accertato che l'Ungheria non ha adottato le misure necessarie per l'esecuzione del verdetto del 2020, contestando la violazione del principio di leale cooperazione. Secondo i giudici, Budapest ha infatti deliberatamente evitato di applicare la politica comune dell'Ue in materia di protezione internazionale nel suo insieme, nonché le norme sull'allontanamento dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare in particolare.