Così Giorgia Meloni può essere ancora decisiva: l'ultima carta della premier in Europa

Li sta contando uno per uno Ursula von der Leyen, per essere certa di varcare la soglia dei 361 voti. La presidente in pectore della Commissione europea è alle prese con la prima dura sfida del suo (probabile) secondo mandato a capo dell'istituzione guida dell'Unione europea: convincere il maggior numero di eurodeputati a votare la fiducia per lei. La data rossa in agenda è il 18 luglio, ma gran parte dei giochi si stanno consumando in questi giorni antecedenti la prima riunione del nuovo parlamento europeo a Strasburgo frutto delle Europee del 9 giugno. Sulla carta i seggi necessari ci sono, potendo contare in astratto sui 399 voti disponibili tra le fila di popolari, socialisti e liberali. La maggioranza su cui spera di contare per il suo bis è però meno compatta di quanto sembri.

Al pari di Franck Underwood in House of Cards, la politica tedesca sta calcolando ogni singolo voto, tra sicuri, probabili e impossibili, provando a strappare qualche sì inatteso. Il voto segreto previsto per questo genere di votazione potrebbe rivelarsi una ghigliottina inaspettata o un'ancora di salvezza. Per annullare i tradimenti dei franchi tiratori messi in conto, von der Leyen e il suo team stanno provando a convincere una serie di deputati ufficialmente fuori dalla maggioranza a sostenerla. In questa trama un ruolo da attrice non protagonista lo interpreta Giorgia Meloni. Isolata dalla nuova estrema destra di Viktor Orban, Matteo Salvini e Marine Le Pen, oltre a quella dei tedeschi dell'Afd , la presidente del Consiglio spera ancora di poter essere decisiva e ottenere in cambio quel Commissario a cui aspira.

La ghigliottina del voto segreto

La parola chiave che risuona tra i corridoi del labirintico parlamento di Strasburgo è trasparenza. La rinfacciano spesso gli europarlamentari all'esecutivo europeo. Quando si tratta però di votare su nomi e non su proposte legislative, il criterio della segretezza viene adottato anche all'Eurocamera. Ed è questo elemento che non fa dormire sonni tranquilli ad Ursula von der Leyen, nominata dai capi di governo dei 27 Stati membri come guida a Bruxelles, al fianco di Antonio Costa e Kaja Kallas, ma che necessita ancora del voto degli eletti. La triade non è gradita a tutti in seno ai partiti di maggioranza (Ppe, S&D e Renew). Il voto segreto è stato pensato per tutelare gli eurodeputati da pressioni e ingerenze interne ed esterne (partito, gruppo poilitico, capi di Stato). D'altro canto impedisce agli elettori di monitorare i parlamentari Ue sulla prima decisione di spessore connessa al loro ruolo.

Chi sostiene von der Leyen

L'esponente dei cristiano-democratici tedeschi sta telefonando e incontrando personalmente numerosi eurodeputati. Fuori dal suo Ppe (dove pure ha subito defezioni nei voti alla legge sul ripristino della natura), la prima sfida è assicurarsi i voti del variegato gruppo socialista. Il Pd di Elly Schlein marcia convinto al suo fianco. I socialisti spagnoli guidati in patria da Pedro Sanchez e a Bruxelles da Iratxe García Pérez hanno già testato la convivenza con il Ppe durante l'ultimo mandato e non sembrano avere troppe remore.

Qualche dubbio rimane sull'appoggio dal nuovo folto gruppo dei socialisti francesi di Place Publique, con il leader Raphael Glucksmann ancora impegnato negli strascichi delle elezioni francesi e nella difficile convivenza con La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Fuori dal trittico di maggioranza, la scorsa settimana von der Leyen ha incassato un sì dai Verdi, sigillato sul social X dalla co-presidente Terry Reintke. Dall'Italia anche Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra (Avs) ha confermato che una maggioranza Ue, priva dei Patrioti di Orban e dei conservatori di Meloni, non li lascia "indifferenti".

L'ultradestra all'opposizione

Fuori di sicuro dall'alveo dei sostenitori dovrebbe esserci la sinistra radicale di The Left, in cui sono appena entrati i Cinquestelle di Antonio Conte, seppur con riserva. L'opposizione dura e pura a von der Leyen promettono di farla i Patrioti, la nuova famiglia politica creata da Viktor Orban, che ha raccolto attorno a sé il Rassemblement National di Jordan Bardella (appena eletto presidente) e la Lega di Matteo Salvini (con Vannacci alla vicepresidenza). Ancora più a destra dovrebbe porsi il neonato gruppo annunciato da Alternativa per la Germania e dal partito ceco Spd di Tomio Okamura.

Se confermata la nascita di questa famiglia politica, il blocco di destra sarebbe diviso a questo punto in tre tasselli. L'unico che von der Leyen potrebbe provare a tirare a sé è quello dei Riformisti e conservatori (Ecr) guidati da Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, delusa dall'esclusione dai negoziati per i top jobs, spera ancora di accreditarsi come l'asse moderato della destra europea, nonostante gli scandali legati all'inchiesta di Fanpage sulla sua classe dirigente.

Il pompiere Tajani

Von der Leyen non disprezza i voti di Ecr, né le sue politiche (vedi alla voce immigrazione). E una "maggioranza liquida" le farebbe comodo, ma l'appoggio seppur esterno di Ecr non riscuote successo tra i suoi alleati. "Siamo chiari: Ursula von der Leyen deve rinunciare agli accordi con l'estrema destra, inclusa Ecr", ha scritto il gruppo dei liberali di Renew Europe su X, mentre il 10 luglio era ancora in corso la riunione con la presidente della Commissione Ue. Lei ha ribadito che non ci sarà una "cooperazione strutturale" con Ecr. Insomma la porta è socchiusa, ma tutt'altro che sigillata. Meloni ha più di un sassolino nelle scarpe, dopo l'esclusione dal ristretto gruppo di leader Ue che hanno deciso le nomine per i top jobs a Bruxelles.

Da mediatore tra Meloni e von der Leyen sta fungendo Antonio Tajani, a cui è riuscita l'impresa in queste Europee di tenere in vita il partito del defunto Berlusconi. Da settimane lavora in silenzio per garantire un Commissario alla destra tricolore, fungendo da "pompiere" rispetto alle illazioni infuocate di Salvini, che aveva gridato al "golpe europeo" dopo le nomine dei top jobs. Escluso che il Commissario possa essere di Fratelli d'Italia o della Lega, il ministro degli Esteri sta preparando il terreno per un esponente di Forza Italia. Una conquista che rafforzerebbe la compagine forzista sia tra i popolari che in seno al governo a Roma. Non siamo sicuri che convenga anche a Meloni.