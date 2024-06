Meloni perde pezzi in Europa (a favore del nuovo gruppo di Orban)

I problemi per i top jobs per Giorgia Meloni non sono solo al Consiglio europeo. Anche al Parlamento di Bruxelles c'è maretta e il gruppo di cui fa parte Fratelli d'Italia potrebbe perdere pezzi. E pezzi importanti. Ieri (26 giugno) la riunione costitutiva dei Conservatori e riformisti (Ecr), in cui dovevano essere scelte le cariche apicali, ma è stata prima sospesa in mattinata e poi nuovamente rimandata nel pomeriggio, per essere riportata alla settimana prossima, con un termine massimo del 3 luglio. Secondo fonti della presidenza del gruppo il rinvio sarebbe dovuto al fatto che "i negoziati interni necessitano di più tempo". Lo stallo riguarderebbe principalmente il ruolo dei polacchi di Diritto e Giustizia (Pis), mentre la conferma della leadership dell'italiano Nicola Procaccini come co-presidente dovrebbe essere sicura.

Il gruppo Ecr ha 83 eletti ed è diventato il secondo dell'Aula, superando i liberali. I polacchi starebbero pensando di lasciare la formazione, attirati dalle sirene di Viktor Orban che sta pensando di creare un suo gruppo. Il leader magiaro ha deciso di non aderire ai conservatori in polemica con la l'adesione concessa a un partito nazionalista rumeno e anti ungherese. Orban punta quindi alla creazione di un gruppo di partiti sovranisti e populisti dei paesi di Visegrad, a cui potrebbe aderire lo Smer dello slovacco Robert Fico, in rotta di collisione con i socialisti, che nella scorsa legislatura lo hanno sospeso dal loro gruppo. Gli altri candidati all'adesione sarebbero il partito Ano dell'ex premier ceco Andrej Babis, il partito Sds dell'ex premier sloveno Janez Jansa (attualmente nel Ppe), più alcune altre formazioni dell'estrema destra ancora in cerca di casa.