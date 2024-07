Come si vota per la presidenza del Parlamento europeo

Potrebbe avvenire per acclamazione l'elezione della prossima presidente del Parlamento europeo. L'unica candidata all'incarico al momento è la maltese Roberta Metsola del Partito popolare europeo (Ppe). Il voto di martedì 16 luglio sarà il primo appuntamento della sessione inaugurale della decima legislatura. La plenaria a Strasburgo, salvo clamorosi ribaltoni, vedrà quasi certamente la riconferma della presidente uscente, che ha già governato l'Eurocamera nei precedenti due anni e mezzo.

Metsola attende una riconferma dopo le Europee del 9 giugno e i 720 eurodeputati dovrebbero consegnarle di nuovo le chiavi dell'istituzione democratica per eccellenza dell'Unione europea. Per il 18 luglio è invece fissata la data del voto per il bis alla presidenza della Commissione Ursula von der Leyen. In quel caso non si prevede alcuna acclamazione, ma una tesissima battaglia, dove ogni voto avrà un peso non indifferente, in particolare quelli dell'Italia.

Quanti voti servono per ottenere la presidenza dell'Eurocamera

L'Assemblea è composta da 720 eletti, a cui partecipano tutte le eurodeputate ed eurodeputati che hanno conquistato un seggio nel corso delle elezioni europee svoltesi dal 6 al 9 giugno nei 27 Stati membri dell'Ue. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi perché il candidato o la candidata ottenga la presidenza. Il voto si svolge a scrutinio segreto. Bisogna fare attenzione però a come si calcola la maggioranza assoluta. Non è detto che essa coincida con la maggioranza assoluta del numero di aventi diritto al voto. Questa circostanza si verifica solo nel caso in cui al voto partecipino tutti i 720 membri dell'Eurocamera, esprimendo un voto valido. In tal caso, il numero di voti necessari è pari a 361 schede in favore del candidato o della candidata. Nel caso in cui invece ci siano astenuti, schede bianche e schede nulle, la soglia richiesta per l'elezione si abbassa.

Nel caso ad esempio di 20 membri astenuti, a cui si sommano 20 schede bianche e 10 nulle, il totale dei voti espressi in modo valido si abbasserebbe a 660. Questo significa che per ottenere la maggioranza assoluta, basterebbero 336 voti a favore per ottenere la presidenza. Possono essere votati solo i candidati presentati formalmente dai rispettivi gruppi parlamentari. Se al termine della prima votazione non risultasse alcun eletto, si procede con il secondo turno e con un eventuale terzo. Il regolamento prevede che, al termine di ogni turno di votazione, possono essere presentati nuovi candidati. Nel caso in cui dopo tre votazioni non emergesse una maggioranza, si svolgerà un quarto e ultimo turno che consisterà in un ballottaggio tra i due candidati che hanno raccolto più voti al terzo turno. Vince chi ottiene più preferenze, ma in caso di parità viene eletto il candidato o la candidata anagraficamente più anziano o anziana.

L'ipotesi di elezione per acclamazione per Metsola

Nel caso specifico di questa elezione, Metsola risulta al momento in cui scriviamo l'unica candidata in corsa e si ipotizza per lei un'elezione per acclamazione, una possibilità prevista dall'articolo 15 del regolamento interno dell'Eurocamera. Questa può avvenire quando il numero delle candidature è uguale a quello dei seggi da assegnare. La stessa regola vale per vicepresidenti e questori, che pure saranno eletti nel corso della plenaria del 16 luglio. Quella per acclamazione è un'elezione in cui non si ricorre al voto, ma può avere luogo solo se viene soddisfatta un'altra condizione: nessuno dei gruppi parlamentari, che rappresentino almeno un quinto dei deputati (144), deve aver richiesto lo scrutinio segreto.

In tal caso la prima dei vicepresidenti uscenti rieletti provvede a coordinare le operazioni di voto. Per il 16 luglio questo compito toccherebbe a Pina Picierno, eurodeputata italiana rieletta tra le fila del Partito democratico. Il termine ultimo per la comunicazione della costituzione dei gruppi scade lunedì 15 luglio. Gli unici gruppi che potrebbero avanzare un candidato sfidante sono quelli di ultradestra che si sono formati in seguito alle ultime Europee: Patrioti per l'Europa (PfE) che accoglie tra gli altri gli eletti (84) di Viktor Orban, Marine Le Pen e Matteo Salvini, e l'Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), il gruppo fondato dai tedeschi di Alternativa per la Germania che conta su 25 seggi.

Gli orari del voto alla presidenza del Parlamento europeo

Se l'acclamazione di Metsola non dovesse concretizzarsi, il primo turno di voto è previsto il 16 luglio alle ore 10. I successivi ed eventuali turni sono previsti alle 12:30 circa, poi alle 15. Un quarto, e decisivo turno di elezione, avverrebbe alle 17. Una volta nominata la carica più alta del Parlamento europeo, ci sarà l'elezione dei 14 vicepresidenti del Parlamento Europeo, prevista in ogni caso nel pomeriggio del 16 luglio o anticipate alle 12:30 in caso di elezione per acclamazione. Tutte le operazioni di voto dovrebbero terminare entro la serata del 16 luglio.