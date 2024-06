Chi saranno i prossimi commissari Ue

Anche se non riceve la stessa luce dai riflettori mediatici di quella per i top jobs del blocco, i governi dei Ventisette stanno giocando contemporaneamente un'altra partita: quella per riempire le caselle della nuova Commissione. La differenza è che, se quella sulle cariche apicali dell'Ue prevede negoziati anche intensi tra le diverse cancellerie, la nomina dei membri del prossimo Collegio è una faccenda tutta interna ai governi degli Stati membri.

Per ora, stando alle indiscrezioni che circolano sui giornali e per i corridoi di Bruxelles, ci sarebbero diversi commissari la cui conferma da parte dei rispettivi Paesi appare scontata. Ma su tanti altri c'è ancora incertezza. Una panoramica più completa l'avevamo già data qui. Tecnicamente, comunque, si parlerà di commissari solo dopo che l'Europarlamento avrà confermato il capo del Collegio: se questo avverrà già a luglio, potremmo avere il nuovo esecutivo comunitario già tra ottobre e novembre.

Partiamo da Roma. Come ribadito questa mattina dal ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che ha partecipato al pre-vertice del Partito popolare europeo a Bruxelles, il governo si aspetta per l'Italia "un vicepresidente e un portafoglio di rilievo", qualcosa "che spetta alla seconda manifattura d'Europa, che spetta a un Paese fondatore, un Paese che ha una stabilita' di governo per i prossimi tre anni e mezzo". Ma le carte sono ancora coperte: non c'è indicazione specifica né su un nome né su quale possa essere il portafoglio di peso accettabile dalla premier Giorgia Meloni.

Al contrario, il governo irlandese ha annunciato che nominerà l'attuale ministro delle Finanze Michael McGrath per rappresentarlo al Berlaymont, la sede dell'esecutivo comunitario. McGrath è un membro di Fianna Fáil, che a Strasburgo sta nel gruppo liberale di Renew. Dublino predilige un portfolio finanziario, ma la posizione di McGrath potrebbe diventare scomoda se Ursula von der Leyen dovesse essere riconfermata alla guida della prossima Commissione senza i voti dei suoi colleghi di partito all'Eurocamera, che hanno annunciato la loro opposizione al bis di Ursula von der Leyen.

Quanto alla Germania, allo stato attuale appare pressoché certo che la sua casella sarà occupata di nuovo proprio da von der Leyen, che dovrebbe rimpiazzare sé stessa alla guida dell'esecutivo comunitario per altri cinque anni.

Ci sono poi i "soliti noti". È il caso del commissario lettone uscente, Valdis Dombrovskis, che fa parte del Collegio dal 2014 e attualmente detiene la delega all'Economia. Il governo di Riga, una coalizione guidata da Evika Silina e di cui fa parte anche il partito di Dombrovskis, ha confermato di voler continuare con il proprio commissario uscente lo scorso 11 giugno.

Ma c'è anche il socialista slovacco Maros Sefcovic, al Berlaymont dal 2009. Sefcovic è membro dello Smer, il partito del premier Robert Fico che è stato sospeso nell'ottobre scorso dal Partito del socialismo europeo (Pse), e che pare stia cercando di rientrare nel gruppo S&D a Strasburgo. E un altro suo compagno di partito, il presidente della Slovacchia Peter Pellegrini, avrebbe chiesto a von der Leyen di dare al commissario di Bratislava un portafoglio economico di primo piano.

A Parigi la situazione è più delicata. Il Rassemblement national di Marine Le Pen e Jordan Bardella, che secondo i sondaggi arriverà primo alle elezioni legislative anticipate che si terranno tra il 30 giugno (primo turno) e il 7 luglio (ballottaggio), vorrebbe avere una voce in capitolo nella scelta del prossimo commissario transalpino. Un nome ce l'avrebbe già: quello dell'eurodeputato Fabrice Leggeri, ex capo di Frontex (l'agenzia che pattuglia i confini esterni dell'Ue).

Ma dall'Eliseo hanno fatto sapere che, qualunque sia il risultato delle urne, quella della nomina del commissario francese è una prerogativa del presidente della Repubblica e non del premier. E Emmanuel Macron ha confermato che il suo candidato è il commissario uscente Thierry Breton.

Anche la Lituania non ha ancora ufficialmente espresso un candidato, anche se il leader-padrone del Ppe, Manfred Weber, ha recentemente dato il proprio endorsement all'attuale ministro degli Esteri Gabrielius Landsbergis. A Vilnius quest'ultimo è visto come il favorito per ottenere il posto, ma pare che il suo nome non sia particolarmente ben visto dal presidente Gitanas Nauseda, che l'ha criticato per la gestione della crisi diplomatica con la Cina.

Per la Cechia, circola il nome della professoressa universitaria Danuse Nerudová, ma sembra che il premier Petr Fiala (compagno di partito europeo di Giorgia Meloni) voglia un tecnico come commissario. Questo non stupisce troppo, dato che Nerudová è stata eletta eurodeputata con i liberali. Un altro papabile sarebbe il suo compagno di partito, e attuale ministro al Commercio, Jozef Síkela.