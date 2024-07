Sostegno a Kiev, lotta al caro affitti e più controlli alle frontiere: il programma di von der Leyen

Competitività, investimenti, difesa: questi i protagonisti indiscussi del programma che la presidente uscente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha presentato stamattina (18 luglio) agli eurodeputati in vista del voto sulla sua riconferma, in programma per l'ora di pranzo. Ma ci sono anche alcune novità, quasi tutte abbinate alla creazione di nuovi portafogli specifici: un commissario alla Crisi abitativa, uno al Mediterraneo, uno alla Semplificazione. E poi una versione "pragmatica" del Green deal, una politica di sicurezza rafforzata e la conferma del sostegno all'Ucraina aggredita.

Competitività e investimenti

Il documento di 30 pagine, che illustra le linee guida politiche della Commissione von der Leyen 2.0, si divide in sette capitoli. Si parte con un "nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività", che dovrà articolarsi lungo specifiche direttrici: il completamento del mercato unico per rendere il lavoro delle imprese più facile, la decarbonizzazione del settore industriale (che aiuterà anche a ridurre i prezzi energetici), l'aumento dell'innovazione tecnologica per incrementare la produttività e per rendere l'economia ancora più circolare e resiliente.

Soprattutto, andranno "turbocaricati gli investimenti" (sic): per von der Leyen, la prossima sarà "una Commissione degli investimenti". Uno dei punti centrali sarà la creazione di un'Unione dei risparmi e degli investimenti, per portare a compimento quell'Unione dei mercati dei capitali di cui si parla da mesi e che dovrà mobilitare i capitali privati in Europa anziché lasciarli "fuggire" all'estero. Con investimenti, infatti, si intendono fondamentalmente quelli privati (nell'ordine di 470 miliardi di euro all'anno): dimentichiamoci, almeno per ora, lo stanziamento di risorse pubbliche (tantomeno debito comune) per la realizzazione di progetti europei. Un ruolo speciale in questa fase sarà previsto per la Banca europea degli investimenti (Bei), mentre nel prossimo bilancio pluriennale (2028-2034) verrà istituito un Fondo per la competitività.

Crisi abitativa

Un'altra priorità individuata dalla presidente è la crisi abitativa che sta stringendo milioni di cittadini europei in diversi Stati membri, dall'Irlanda alla Grecia e dal Portogallo alla Germania. Con l'esplosione del costo degli affitti e l'assenza di politiche abitative organiche da parte dei governi nazionali, il nuovo obiettivo di Bruxelles sarà quello di sviluppare il primo piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili. Questo dovrà, almeno nelle intenzioni, intervenire direttamente sulle cause strutturali della crisi, offrendo supporto e assistenza ai Paesi membri e alle città nella stesura dei piani urbanistici e nella collocazione degli investimenti. E, anche per questo, verrà nominato un commissario apposito.

Difesa e sicurezza

L'altro tema chiave degli ultimi mesi è quello della sicurezza, intesa nelle sue varie dimensioni. A partire dall'Unione della difesa, che non va però confuso con un esercito comune. Si tratterà piuttosto di approfondire il coordinamento tra le strutture e le spese dei Ventisette in ambito militare, per ridurre gli sprechi e le duplicazioni e rafforzare la base industriale e l'innovazione nel mercato unico. Per sovrintendere questo sviluppo, nel prossimo Collegio ci sarà anche un commissario alla Difesa, che lavorerà in sinergia con l'Alta rappresentante Kaja Kallas. La presidente vuole introdurre anche una strategia per la sicurezza interna, sia online che offline, rafforzando notevolmente il mandato dell'agenzia Europol per renderla "una vera agenzia operativa di polizia" e permettendole di supportare al meglio le forze dell'ordine degli Stati membri.

Migrazioni e frontiere

Per rendere l'Europa "più sicura e più protetta", von der Leyen intende rafforzare i confini esterni dell'Unione, triplicando tra l'altro il personale dell'agenzia Frontex e sviluppando una strategia integrata per il controllo delle frontiere. Verrà mantenuto l'approccio duro sulla politica migratoria, applicando "in tutte le sue parti" il Patto sulla migrazione e l'asilo adottato definitivamente dai colegislatori lo scorso maggio. Di flussi migratori si occuperà anche, specificamente, il nuovo commissario al Mediterraneo, che verrà incaricato tra le altre cose di stilare una strategia sulla migrazione e l'asilo per tradurre in pratica il Patto suddetto (sempre in coordinamento con Kallas).

Dal Green deal al Piano industriale

Il futuro del Green deal, il Patto verde che era stato il cavallo di battaglia del primo mandato di von der Leyen, sarà invece un Patto per l'industria pulita, per rendere il comparto produttivo sostenibile e competitivo. Il focus sarà sulla creazione delle condizioni adeguate per le imprese, che tradotto significa semplificare, investire e garantire l'accesso a energia pulita, sicura ed economica.

L'obiettivo dell'abbattimento delle emissioni del 90% entro il 2040 sarà incluso nella nuova legge europea sul clima, che andrà a braccetto con un pacchetto sull'accelerazione della decarbonizzazione dell'industria per supportare imprese e industrie nella transizione verde. E proprio alla semplificazione verrà dedicato un portafoglio specifico con un suo commissario, che si occuperà anche di relazioni interistituzionali e di garantire il rispetto e l'implementazione dell'intero acquis comunitario (cioè il ciclopico corpo normativo dell'Ue). Insomma, l'idea è quella di "semplificare, consolidare e codificare" la legislazione europea per ridurre le sovrapposizioni e le contraddizioni che la appesantiscono.

Dimensione esterna

Quella esterna è un'altra dimensione prioritaria per l'Unione. Da un lato, c'è la guerra di aggressione russa in Ucraina, con il sostegno europeo a Kiev che deve continuare e anzi essere rafforzato, nell'intenzione di von der Leyen. Poi c'è la crisi mediorientale, con il disastro umanitario nella Striscia di Gaza per il quale ancora non si vede una soluzione politica. Per far fronte al mutato contesto internazionale, la nuova Commissione dovrà tenere conto della nuova "era di rivalità geostrategiche" nella definizione della politica estera dell'Ue. Così, l'allargamento del blocco diventa un "imperativo geopolitico" per stabilizzare il continente e difendere la democrazia e l'economia di mercato dalle minacce dei regimi autoritari.