Cancella chat Whatsapp durante un'indagine: ad azienda maxi multa di 16 milioni

È sospettata di aver costituito un cartello con altri concorrenti per controllare il mercato dei profumi in Europa. L'accordo, illegale a norma delle leggi Ue antitrust, sarebbe stato portato avanti anche attraverso scambi di messaggi privati su Whatsapp. Ma quando la Commissione europea, che aveva aperto un'indagine, ha chiesto di visionare le chat, ha scoperto che la corrispondenza era stata cancellata. Per questo, Bruxelles ha deciso di sanzionare con una maxi multa di 15,9 milioni di euro l'unità francese del gigante dei profumi International flavors & fragrances (Iff). Si tratta della prima volta che i servizi antitrust dell'Ue impongono una multa di questo tipo un'impresa.

Stando a quanto riporta l'esecutivo Ue in una nota, nel marzo 2023 la Commissione ha effettuato un'ispezione nella sede francese dell'Iff chiedendo di controllare i telefoni cellulari di alcuni dipendenti. Durante l'esame, gli ispettori Ue hanno scoperto che uno dei manager dell'azienda aveva cancellato i messaggi Whatsapp scambiati con un concorrente contenenti informazioni molto probabilmente legate al presunto cartello.

L'Iff ha immediatamente riconosciuto i fatti e ha aiutato la Commissione a recuperare i messaggi cancellati. La collaborazione non è servita a cancellare la multa, ma sicuramente ha contribuito a ridurla. In base alle norme Ue antitrust, chi ostacola le indagini, infatti, rischia una multa fino all'1% del fatturato. Per l'Iff, la sanzione comminata è stata pari allo 0,15%. I problemi per il colosso dei profumi non finiscono qui: l'indagine della Commissione è ancora in corso e potrebbe portare a nuove, pesanti multe.