La democratica Laureti eletta vicepresidente del gruppo socialista al Parlamento Ue

L'eurodeputata del Pd, Camilla Laureti, sarà la prima vicepresidente del gruppo socialista. L'esponente democratica è stata scelta come vicaria della presidente Iratxe Garcia Perez che ieri, nel giorno della sua riconferma, aveva assicurato che gli italiani avrebbero avuto "un'ottima rappresentanza" in quello che è il secondo gruppo più grande dell'Aula, con i suoi 136 deputati.

"Ci troviamo a uno snodo cruciale nella storia dell’Unione. Il mandato che sta per iniziare vedrà la destra e non solo attaccare il Green Deal, chiedere di indebolire la dimensione sociale e verde della Politica agricola comune, chiedere meno investimenti pubblici e più liberalizzazioni in nome della competitività", ha dichiarato Laureti dopo l'elezione. "Dobbiamo essere unite e uniti se vogliamo guidare la lotta contro le forze nazionaliste e di estrema destra, e dobbiamo farlo dall’inizio di questo mandato, nel difficile scenario attuale della presidenza di Viktor Orbán", ha aggiunto la 49enne romana, al suo secondo mandato a Strasburgo e Bruxelles, riferendosi al fatto che da luglio la presidenza semestrale dell'Ue passerà in mano all'Ungheria.

Con 21 eurodeputati eletti, la delegazione italiana del Pd è la più numerosa del gruppo dei Socialisti & Democratici S&D, davanti a quella del Partito Socialista Operaio Spagnolo che ne ha 20. I democratici nella seconda metà della legislatura, in base a un accordo per l'alternanza con i socialisti spagnoli, dovrebbero avere anche la presidenza del gruppo e potrebbe essere proprio Laureti a prendere il posto di Garcia Perez.