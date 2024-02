Da Yulia Navalnaya alla legge sul ripristino della natura: cosa accadrà a Strasburgo

Gli eurodeputati Brando Benifei (Pd), Rosa D'Amato (Verdi europei), Denis Nesci (FdI), Anna Bonfrisco (Lega) e Maria Angela Danzì (M5s) discuteranno dei temi al centro della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo che si terrà dal 26 all'1 marzo. Ecco alcuni dei punti in agenda:

Yulia Navalnaya interverrà al Parlamento europeo

Mercoledì alle 11.30, il Parlamento commemorerà la vita dell'attivista russo contro la corruzione Alexei Navalny con un discorso con la moglie Yulia Navalnaya.

Ripristino della natura: votazione sull’accordo con i Paesi dell'UE

Secondo la nuova legge, l'UE dovrà adottare misure di ripristino per almeno il 20% delle zone terrestri e marine entro il 2030, e per tutti gli ecosistemi entro il 2050.

Strumento per l'Ucraina e STEP: ai voti il bilancio UE a lungo termine

Il PE voterà sui finanziamenti a lungo termine per l'Ucraina, la “Piattaforma delle tecnologie strategiche per l'Europa" (STEP), e le relative modifiche al bilancio pluriennale dell’UE.

Nuovi reati ambientali e relative sanzioni: votazione finale

Il Parlamento voterà’ in via definitiva su nuove norme volte a proteggere l'ambiente nell'UE attraverso il diritto penale.

Libertà dei media: la nuova per combattere le azioni legali vessatorie

In una votazione finale di martedì, il PE dovrebbe dare il via libera a nuove norme per proteggere i giornalisti e gli attivisti da azioni legali vessatorie, volte a metterli a tacere.

Nuove norme dell'UE in materia di patenti di guida

Per migliorare la sicurezza stradale, il PE adotterà la sua posizione su nuove norme sulle patenti di guida, incluse quelle digitali, e sui controlli sanitari obbligatori.

Guerra in Ucraina: il PE chiede maggiori aiuti militari da parte dell'UE

Nel secondo anniversario della guerra in Ucraina, il PE dovrebbe chiedere più munizioni e armi per Kiev, e una applicazione più severa delle sanzioni nei confronti della Russia.

Prodotti agricoli di qualità: votazione sull'accordo con il Consiglio

I deputati dovrebbero confermare la revisione delle norme UE sulle indicazioni geografiche (IG) per il vino, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli.

Votazione finale sull’accordo UE-Cile

I deputati discuteranno e voteranno sull'accordo quadro avanzato UE-Cile sulle relazioni politiche e commerciali con il terzo partner commerciale dell'UE in America latina.

Gli ultimi sviluppi della guerra a Gaza

Martedì, la Plenaria discuterà l'ultima sentenza della Corte internazionale di giustizia su Israele, e il presunto coinvolgimento del personale dell'UNRWA negli attacchi del 7 ottobre.

Per una pubblicità politica trasparente e sicura

Le nuove norme rafforzeranno l'integrità delle campagne elettorali e contribuiranno a combattere la disinformazione e le ingerenze straniere.

Il portafoglio digitale UE per l’identificazione online

La nuova legislazione che crea un quadro di identità digitale a livello UE, già concordata tra Parlamento e Consiglio, sarà discussa mercoledì e messa ai voti giovedì.

Locazioni a breve termine: protezione dei consumatori dagli annunci ingannevoli

Il Parlamento è pronto ad adottare un nuovo regolamento volto a creare un settore della locazione di alloggi a breve termine più trasparente e responsabile.

Dibattito su inflazione e tassi d'interesse con la presidente della BCE Lagarde

L'inflazione e i possibili tagli ai tassi di interesse saranno al centro di un dibattito con la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, lunedì pomeriggio.

Proteggere il mercato dell'energia dalla manipolazione

Martedì, i deputati sono pronti ad approvare in via definitiva nuove norme per contrastare la manipolazione del mercato dell'energia, rafforzando la trasparenza e il controllo.

Norme più severe sulle spedizioni di rifiuti

Martedì, i deputati terranno la votazione finale su una nuova legge che ha l’obiettivo di rivedere le procedure e le misure di controllo sulle spedizioni di rifiuti fuori e dentro l’UE.