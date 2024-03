La Bosnia verso i negoziati di adesione, von der Leyen: "Sosteniamoli"

La Bosnia è pronta a iniziare il percorso di adesione all'Unione europea. La Commissione ha dato parere positivo e raccomanderà al Consiglio europeo, che si riunirà la settimana prossima, di avviare i negoziati con Sarajevo. "Ci siamo resi conto che non basta aspettare che i Balcani occidentali si avvicinino a noi, che non basta dire che la porta è aperta. Dobbiamo anche assumerci le nostre responsabilità e sostenerli nel loro progresso verso l'Unione, con tutti i mezzi possibili", ha detto la presidente dell'esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, intervenendo in Plenaria a Strasburgo.

Per Bruxelles la Bosnia-Erzegovina ha compiuto progressi "impressionanti", che von der Leyen ha elencato ai deputati: "È ora pienamente allineata alla nostra politica estera e di sicurezza, il che è fondamentale in questi tempi di turbolenze geopolitiche. In secondo luogo, il Paese sta adottando leggi importanti, come quella sulla prevenzione del conflitto di interessi, che si era arenata per sette anni, e la legge contro il riciclaggio di denaro e il contrasto al finanziamento del terrorismo. Terzo, la gestione dei flussi migratori continua a migliorare e i negoziati per un accordo Frontex che sono pronti a iniziare", ha spiegato von der Leyen. Inoltre, ha osservato ancora la presidente, "il Ministero della Giustizia ha accettato di includere nel casellario giudiziario nazionale le sentenze del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. E in ultimo, per quanto riguarda il dialogo e la riconciliazione, "è appena diventato operativo un nuovo Comitato direttivo per il consolidamento della pace".

"Naturalmente, sono necessari ulteriori progressi per entrare a far parte dell'Unione. Ma il Paese sta dimostrando di essere in grado di poter adeguarsi ai criteri di adesione e all'aspirazione dei suoi cittadini a far parte della nostra famiglia", ha concluso. Oltre alla Bosnia in fila per aderire all'Unione ci sono altre otto nazioni: Ucraina, Montenegro, Serbia, Moldavia e Turchia, che hanno iniziato in negoziati, poi Georgia, Albania e Macedonia del Nord che hanno ottenuto lo status di candidato.