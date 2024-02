Borrell attacca von der Leyen: "Su Israele rappresenta se stessa, danno per l'Europa"

La posizione "totalmente filo-israeliana" sul conflitto a Gaza della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen "ha comportato un costo geopolitico elevato per l'Europa". L'atto di accusa alla leader di Bruxelles arriva dal capo della diplomazia Ue, l'Alto rappresentante della politica estera, Josep Borrell.

Nel corso di un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais, Borrell, che non ha mai nascosto le sue critiche nei confronti del governo israeliano di Benjamin Netanyahu, ha commentato la situazione nella Striscia: "La catastrofe di Gaza non è il risultato di un terremoto o di un'alluvione: è la conseguenza di un'azione militare devastante. Hamas è un'idea, e un'idea si combatte solo con un'altra idea: i piani di Netanyahu per Gaza sono inaccettabili", ha detto. "I semi dell'odio vengono seminati da generazioni - ha proseguito il politico spagnolo - Non è un segreto che gli israeliani abbiano finanziato Hamas e abbiano giocato a dividere i palestinesi. O che la posizione americana stia pesando su Biden tra i giovani elettori democratici. E che il viaggio di von der Leyen, con una posizione così totalmente filo-israeliana, senza rappresentare nessuno se non lei stessa in una questione di politica internazionale, ha comportato un costo geopolitico elevato per l'Europa", ha attaccato Borrell.

La critiche alla presidente della Commissione non si sono però fermate qui, e hanno riguardato anche la sua decisione di correre per un secondo mandato, ufficializzata la scorsa settimana. "È legittimo che Ursula von der Leyen voglia un secondo mandato, ma non deve pretendere di prendersi il merito personale di tutti i successi: c'è un collegio di commissari di diverso colore politico che ha preso le decisioni. Dovrebbe stare più attenta alla neutralità quando è sia presidente che candidata. Dovrebbe impegnarsi a garantire che il suo partito, il Partito popolare europeo, non cada nella tentazione di allearsi con gli estremisti, abbandonando così le sue alleanze tradizionali", ha aggiunto riferendosi alle voci di un'alleanza tra i popolari e l'Ecr, il partito dei conservatori di Giorgia Meloni dopo le elezioni europee di giugno.

Attualmente, il Ppe è alleato al Parlamento europeo con i liberali e i socialisti, di cui fa parte Borrell. La Commissione guidata da von der Leyen è espressione di questa maggioranza. Non è chiaro se la coalizione reggerà anche dopo il voto di giugno. Diversi analisti, sulla base degli ultimi sondaggi, prevedono una collaborazione tra i popolari e l'Ecr.