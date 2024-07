Borchia capodelegazione della Lega a Bruxelles: "Saremo protagonisti"

Paolo Borchia è stato nominato capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, prendendo il ruolo finora ricoperto da Marco Campomenosi che non si è ricandidato. "Ringrazio Matteo Salvini e la Lega per avermi dato fiducia", ha detto il deputato eletto per un secondo mandato. Candidato capolista della Lega nella circoscrizione Nord Est, Borchia ha ricevuto oltre 23.500 preferenze ed è stato il primo dei non eletti dopo Roberto Vannacci.

Il generale ha però optato per il Nord Ovest aprendogli la strada a un ritorno a Bruxelles e Strasburgo dove, nella legislatura che si sta concludendo, era stato tra le altre cose membro della commissione Industria e di quella Trasporti. "Da buon veneto, sono pronto a lavorare sodo per essere all’altezza di un ruolo molto delicato e decisivo: come ha detto il segretario Salvini, la Lega è impegnata per rafforzare e allargare il gruppo di partiti che hanno condiviso l’esperienza con Identità e Democrazia", ha dichiarato.

Non è chiaro ancora però se la Lega rimarrà nell'attuale gruppo o, come sembra probabile, passi insieme al Rassemblement National di Marine Le Pen nei Patrioti d'Europa dell'ungherese Viktor Orban. In ogni caso, secondo Borchia, "le carte in regola per rendere la Lega protagonista in Europa ci sono tutte, si comincia".