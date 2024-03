Berlino corre ai ripari per evitare nuove fughe di segreti militari (e Putin se la ride)

La Germania prova a correre ai ripari dopo la fuga di notizie che ha creato un caso internazionale. Venerdì scorso un giornale russo ha pubblicato una intercettazione di 38 minuti di un alto ufficiale tedesco che parlava di piani di attacco in Ucraina, mettendo in imbarazzo il governo di Berlino. Gli alleati stanno facendo pressione sul Paese mitteleuropeo perché prenda provvedimenti per evitare che qualcosa di simile possa avvenire in futuro e mettere a repentaglio tutta la Nato. Vladimir Putin, intanto, gongola per il colpo messo a segno dai suoi servizi segreti che ha messo in imbarazzo quelli occidentali.

L'incidente

La scorsa settimana il sito d'informazione russo RT ha diffuso la trascrizione di una conversazione top secret tra ufficiali militari tedeschi. Intercettata da spie russe, questa conversazione contiene informazioni riservate e sensibili da un punto di vista militare: dettagli su possibili forniture di missili Taurus all'Ucraina, discussioni sulle strategie di consegna e sui potenziali obiettivi, ma anche dettagli sui piani di attacco del ponte sullo stretto di Kerch, che collega la penisola di Crimea occupata al territorio russo, da parte di Regno Unito e Francia.Questa fuga di notizie delicate ha messo in imbarazzo il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che qualche giorno prima aveva pubblicamente escluso l'invio di missili Taurus a Volodymyr Zelensky, e che è apparso poi in evidente disaccordo con i reparti militari.

Nello spiegare quanto accaduto il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha dichiarato oggi (martedì 5 marzo) che uno dei partecipanti alla telefonata militare sull'Ucraina intercettata dalla Russia si sarebbe collegato tramite una linea non sicura, attribuendo la fuga di notizie a un errore individuale, ma assicurando che i suoi sistemi di comunicazione non erano stati compromessi. La Russia ha probabilmente intercettato la chiamata militare per caso, attraverso una sorveglianza capillare, e non attraverso una spia o un sistema tedesco compromesso, ha sostenuto Pistorius.

"I nostri sistemi di comunicazione non sono stati compromessi", e "il motivo per cui la telefonata dell'aeronautica è stata registrata è stato un errore operativo di un individuo", ha sostenuto il politico. Il partecipante in questione si era collegato da Singapore, dove si stava svolgendo un air show, evento che attira funzionari militari europei di alto livello, il che lo avrebbe reso un obiettivo per i servizi di sicurezza russi. "Quindi dobbiamo supporre che l'accesso a questa conferenza WebEx sia stato un colpo fortuito nel quadro di un approccio ampio e diffuso", ha continuato.

La reazione degli alleati

L'incidente ha chiaramente creato imbarazzo al governo tedesco, che adesso si trova al centro delle polemiche dei Paesi Nato. Le falle nella sicurezza e la diffusione di informazioni sensibili hanno provocato preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e tensioni tra gli alleati della Germania. Francia e Regno Unito sarebbero stati tra i più infastiditi. Alcuni ufficiali di Paesi Nato, secondo Bloomberg, hanno accusato Berlino di poca professionalità e negligenza e gli hanno intimato di risolvere questi problemi di sicurezza al più presto per non mettere a rischio l'intera Alleanza atlantica.

Questo caso va a sommarsi ad un altro caso poco lusinghiero per la Germania, l'accusa di spionaggio per conto della Russia mossa ad un ufficiale tedesco. "Abbiamo due problemi quasi contemporaneamente. Entrambi contribuiscono ad aumentare lo scetticismo nella nostra cultura della sicurezza e in Germania", ha detto a Bloomberg Arndt Freytag von Loringhoven, ex ambasciatore tedesco e capo dell'intelligence della Nato. Pistorius si è però detto convinto che "la fiducia degli alleati nei confronti della Germania rimane intatta".

L'esultanza di Mosca

Nel frattempo, c'è chi gode delle disgrazie europee. Vladimir Putin, ex agente del Kgb, il servizio di spionaggio russo, ha dimostrato la qualità della sua intelligence. Il sospetto è che Mosca abbia di proposito orchestrato la fuga di informazioni dai suoi servizi verso la stampa amica, proprio allo scopo di indebolire l'unità tra i Paesi occidentali e per influenzare il conflitto in corso in Ucraina. Adesso la propaganda di Mosca potrà fare leva su questa conversazione, nello specifico sul presunto attacco al ponte sullo stretto di Kerch, per agitare lo spauracchio della volontà dell'Occidente di attaccare la Russia. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha annunciato che sono state lanciate delle indagini sul caso. Secondo quanto riportato dall'agenzia Tass, Peskov ha dichiarato che la fuga di notizie "conferma ancora una volta che i Paesi del cosiddetto Occidente collettivo sono direttamente coinvolti nel conflitto" con Kiev.