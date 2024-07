La destra europea si fa in tre: nasce il gruppo ultrasovranista

Il presidente del partito di estrema destra ceco Spd, Tomio Okamura, ha annunciato che il suo partito e i tedeschi di Alternative fuer Deutschland (AfD) formeranno un gruppo al Parlamento europeo che si chiamerà Europa delle nazioni sovrane e che si batterà contro "l'islamizzazione" dell'Ue, secondo quanto riporta iRozhlas, il sito della radio pubblica ceca.

Del gruppo dovrebbero far parte l'ultradestra polacca di Konfederacja, gli spagnoli di Sé Acabó La Fiesta, i bulgari di Revival e Sos Romania. Ancora da chiarire la partecipazione dell'eurodeputata francese Sarah Knafo, compagna di Eric Zemmour. Se la nuova alleanza dovesse venire confermata, si tratterebbe del terzo gruppo di destra all'Eurocamera dopo l'Ecr di Giorgia Meloni e i Patrioti di Matteo Salvini. L'AfD, un tempo alleato proprio di Salvini a Strasburgo, era stato estromesso dal gruppo sovranista Id (oggi confluito nei Patrioti) in seguito alle dichiarazioni del suo eurodeputato Maximilian Krah, secondo cui le Ss naziste non erano tutte necessariamente criminali.