Gli alleati di Salvini al governo in Olanda (ma senza il leader tra i ministri)

Dopo mesi di trattative si è sbloccato lo stallo politico in Olanda. Il leader del partito di estrema destra Pvv, Geert Wilders, vincitore delle elezioni politiche di sei mesi fa, ha annunciato che le trattative tra i partiti hanno portato a un accordo per una coalizione di governo. "Abbiamo un accordo", ha dichiarato ieri (15 maggio) lo stesso Wilders, il cui partito in Europa è alleato con la Lega di Matteo Salvini. Il suo Partito per la Libertà, conosciuto come un feroce critico dell'Islam e dell'immigrazione, al voto del 22 novembre scorso aveva ottenuto la maggioranza relativa, conquistando 37 dei 150 seggi del Parlamento, non abbastanza per formare un governo.

Mi sono complimentato con l’amico e alleato della Lega @geertwilderspvv, che farà nascere il nuovo governo olandese 🇳🇱

Il vento del cambiamento soffia forte in tutta Europa, in attesa di voltare pagina anche a Bruxelles, l’8 e il 9 giugno. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 15, 2024

Vista la riluttanza delle altre formazioni politiche a prendere parte a un esecutivo guidato da Wilders, ritenuto troppo estremista, alla fine a marzo il politico aveva rinunciato alla pretesa di diventare premier, aprendo alla possibilità della creazione di un governo tecnico, ma con il Pvv come azionista di maggioranza. I ministri saranno sia tecnici che provenienti dai quattro partiti che sosterranno la coalizione, ma non ci saranno i leader, che resteranno semplici parlamentari.

A sostenere il nuovo esecutivo insieme alla destra radicale ci saranno il partito pro-agricoltori Movimento civico contadino (Bbb) di Caroline van der Plas, il nuovo partito anti-corruzione Nuovo contratto sociale (Nsc) di Pieter Omtzigt, ma anche i liberali il partito Vvd del premier uscente Mark Rutte (partito ora guidato da Dilan Yesilgöz), che sembra destinato a diventare il nuovo Segretario generale della Nato. Questo nonostante i liberali europei di Renew, di cui il Vvd fa parte, proprio la settimana scorsa abbiano firmato un appello affinché la prossima commissione non accetti il supporto dell'estrema destra, come sottolineato dopo l'annuncio della formazione del governo dall'eurodeputata liberale belga Sophie in 't Veld.

The @VVD is about to enter into a government coalition with the far right. Decision expected this evening still. Good moment for a little reminder of the pledge co-signed by @RenewEurope just last week. pic.twitter.com/1hBRpbPfIh — Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) May 15, 2024

Il governo baserà il suo lavoro su un programma di 25 pagine che è stato stilato dai quattro partiti e che nelle prossime ore sarà discusso con i rispettivi gruppi parlamentari per l'approvazione definitiva. L'ultimo ostacolo superato per arrivare all'accordo di governo è stata la politica fiscale per tenere in ordine le finanze del Paese, mentre è stato più semplice trovare un'intesa tra i quattro partiti per indurire la politica sui migranti. Resta da scegliere il nome del nuovo premier che, secondo la stampa olandese, Wilders vorrebbe che fosse Ronald Plasterk, ex deputato del Partito laburista, che lui stesso aveva designato per condurre i difficili negoziati per la formazione del governo. Il Partito laburista, guidato da Frans Timmermans, ha però avvertito che chiunque parteciperà al governo con Wilders sarà espulso. L'annuncio del nome potrebbe arrivare anche oggi.