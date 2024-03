La vittoria del candidato indipendente e pro Palestina scuote la politica britannica

La vittoria di un candidato indipendente e pro Palestina sta scombussolando la politica britannica. George Galloway ha conquistato un seggio di deputato a Westminster nelle elezioni suppletive nella circoscrizione di Rochdale, convocate per sostituire il veterano parlamentare laburista Tony Lloyd, deceduto a gennaio. Galloway, uno dei politici più controversi del Regno Unito, ha conquistato quasi il 40% dei voti in una competizione caratterizzata da caos e polemiche e dominata dal conflitto nella Striscia di Gaza. Il politico di lungo corso, già deputato diverse volte in passato, nel suo discorso dopo la vittoria ha attaccato il premier conservatore, Rishi Sunak, ma soprattutto il leader laburista Keir Starmer, da tempo oggetto di critiche dalla sinistra del suo stesso partito per non aver chiesto un cessate il fuoco permanente a Gaza rivendicando il diritto di Israele di difendersi.

"Keir Starmer, questo è per Gaza", ha detto Galloway dopo la vittoria. "Pagherai un prezzo elevato per il ruolo che hai svolto nel consentire, incoraggiare e coprire la catastrofe attualmente in corso nella Striscia occupata". Galloway, è un ex deputato del Labour espulso dal partito nel 2003 quando si opponeva alla guerra in Iraq a cui il Regno Unito del laburista Tony Blair prese parte a fianco agli Stati Uniti di George W. Bush. "Il partito laburista è avvisato del fatto che ha perso la fiducia di milioni di elettori che lo hanno lealmente e tradizionalmente votato per generazioni", ha detto ancora Galloway che conquista un seggio che i laburisti consideravano inizialmente scontato.

Però la campagna elettorale ha preso una piega inaspettata quando il candidato scelto dal Labour, Azhar Ali, è stato accusato di antisemitismo per delle dichiarazioni sugli attacchi del 7 ottobre, nelle quali avrebbe affermato che Tel Aviv sapeva ma non sarebbe comunque intervenuta. Starmer gli ha per questo tolto il sostegno senza riuscire a rimpiazzarlo in tempo.

"Galloway ha vinto solo perché il Labour non ha presentato un candidato. Mi dispiace che abbiamo dovuto ritirare il candidato e mi scuso con gli elettori di Rochdale. Ma ho preso questa decisione. Era la decisione giusta", ha dichiarato Starmer. Ma tra la base del partito il malumore contro di lui per le sue posizioni ritenute troppo filo israeliane si sta allargando, e c'è la possibilità che nelle elezioni generali molti candidati indipendenti di sinistra possano battere i laburisti, facendo leva proprio su questo malcontento. Il politico ha puntato molto sulla questione palestinese, definendo le elezioni "un referendum su Gaza" e un'occasione per protestare contro i laburisti.

La sua squadra, sostenuta da un esercito di volontari provenienti da tutto il Paese, è riuscita a conquistare il voto di un numero significativo di musulmani, che rappresentano circa il 30% della popolazione della città, molti dei quali arrabbiati per la posizione del Labour. Galloway ha ottenuto 12.335 voti, il 39,7% del totale, in una vittoria molto più ampia di quanto si potesse prevedere, dandogli una maggioranza di 5.697 voti. A sorpresa, il secondo posto è andato a David Tully, un uomo d'affari locale che si è candidato come indipendente. Nato nella città scozzese di Dundee,

Galloway è stato eletto per la prima volta come deputato laburista al parlamento britannico nel 1987, in un seggio di Glasgow. È stato poi un critico dichiarato del coinvolgimento della Gran Bretagna nella guerra in Iraq, il che ha portato alla sua sospensione dal partito nel 2003. Nel 2005 si è unito alla formazione di sinistra contraria alla guerra Respect e ha vinto il seggio londinese di Bethnal Green and Bow alle elezioni nazionali di quell'anno.

Galloway ha vinto poi il seggio di Bradford West in un'elezione suppletiva nel 2012, ma è rimasto fuori dal Parlamento per nove anni fino alla vittoria di oggi. Dopo le elezioni del 2019 e la sconfitta schiacciante di Jeremy Corbyn, Galloway aveva fondato il suo attuale movimento, il Workers Party of Britain. Tuttavia, è rimasto un convinto alleato di Corbyn (anche lui sospeso dal partito per volontà di Starmer) con cui ora molti sperano possa allearsi per formare una nuova lista indipendente alla sinistra del Labour.