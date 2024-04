La (quasi) storica vittoria degli eredi dell'Eta nei Paesi Baschi

Nei Paesi Baschi gli eredi del braccio politico dell'Eta hanno sfiorato la vittoria, in quello che è stata comunque un risultato storico per la sinistra indipendentista della comunità autonoma della Spagna. La coalizione EH Bildu (Paesi Baschi Uniti), la cui formazione egemonica è Sortu, che è nata dalle ceneri di Batasuna, ha ottenuto il 32,48% dei voti e 27 seggi, sei in più della scorsa tornata, nel Parlamento regionale da 75 deputati. Al primo posto si sono piazzati, seppur di poco, di nuovo i nazionalisti di destra Pnv, che hanno ottenuto il 35,22% dei voti, che pure gli hanno assicurato 27 seggi.

Insieme a loro dovrebbero allearsi i socialisti del premier Pedro Sanchez, che si sono piazzati al terzo posto con il 14,22%, eleggendo 12 deputati. "Sto aspettando che mi chiami Imanol Pradales", il governatore in pectore del Pnv, ha confermato il capolista socialista Eneko Andueza, in dichiarazioni a Rtve. Il Partito socialista basco (Pse), parte da una posizione di forza dopo aver conquistato 2 seggi rispetto ai 10 ottenuto nel 2020, recuperando la metà dei 4 perduti dal Pnv a favore di Bildu, rendendo così possibile la maggioranza assoluta di 37 seggi delle due forze sui 75 della Camera.

L'EH Bildu ha perseguito una strategia elettorale vincente, mettendo in secondo piano le sue istanze pro-indipendenza e concentrandosi su questioni sociali, ecologia e femminismo. Il partito, che è ancora guidato da un ex membro dell'Eta, Arnaldo Otegi, che era anche il leader di Batasuna, considerato il braccio politico della formazione armata, ha goduto di un sostegno particolarmente forte tra i giovani, che hanno avuto poca o nessuna esperienza della società basca segnata dalla violenza della formazione indipendentista, la cui sigla significava Euskadi Ta Askatasuna, Terra basca e libertà.

"Continueremo a lavorare umilmente, come sempre, per questo popolo", ha dichiarato Otegi. Bildu "parla di cambiamenti climatici, femminismo e alloggi, ed è in sintonia con le preoccupazioni dei più giovani, una generazione che sta iniziando a votare e che non ha vissuto il terrorismo dell'Eta", ha spiegato alla France Presse, Eva Silvan, politologa che dirige la società di consulenza Silvan&Miracle nei Paesi Baschi.

Nonostante la determinazione di Bildu a non parlare del passato, l'Eta è tornata al centro della campagna elettorale questa settimana quando il suo leader e candidato alal carica di Lehendakari (presidente), Pello Otxandiano, si è rifiutato di descrivere l'organizzazione separatista armata come un gruppo "terrorista". Di fronte alla condanna unanime della classe politica spagnola, ha finito per chiedere "perdono", ma senza cambiare la sua posizione nel merito. I Paesi Baschi hanno uno dei Pil regionali pro capite più alti d'Europa. Da quando l'Eta ha annunciato il suo scioglimento totale nel 2018, non ci sono stati tentativi di secessione.

